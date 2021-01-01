حمادة هلال يستقبل 2021 بنشر آخر صورة لوالدته قبل وفاتها

كشف المطرب حمادة هلال عن آخر صورة لوالدته السيدة رجاء إبراهيم، على سرير المرض قبل وفاتها، وذلك عبر حسابه الرسمي بتطبيق «انستجرام».

وعلق هلال على الصورة قائلاً: «الله يرحمك ويجمعني معاكي في الجنة»، حيث تفاعل محبو الفنان مع صورة والدته التي بدت خلالها في حالة صحية صعبة داخل المركز الطبي العالمي، وذلك قبل أن تفيض روحها إلى بارئها في 7 يوليو الماضي بعد صراع مع مرض السرطان.

«آية في الجمال» آخر أغنيات حمادة هلال

وكانت آخر أغنيات حمادة هلال «آية في الجمال» التي صورها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج عادل سرحان، وطرحها عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، وهي من كلمات محمود عليم، ألحان بينو، توزيع هادي مسرة، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا عند طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق مختلف، تراجع حمادة هلال عن طرح أغنية «الشرع محللي 4» التي طرح البرومو الدعائي لها، وذلك بعد تعرضه لهجوم عنيف من بعض المشايخ متهمين إياه بالدعوة لتعدد الزوجات، ما دفع المطرب لكتابة منشور عبر حسابه الرسمي بتطبيق «انستجرام» كان نصه: «بجد أنا بحب صناعة الأغاني قوي، وبحب جمهوري قوي قوي، ومن زمان وأنا عيل صغير الحمد لله والشكر لله ناجح، ومش بفكر أسرق فكرة ومجهود حد عشان ربنا يباركلي في حياتي، بس بجد الفترة دي صعبه جدا في عالم صناعة الأغاني، وأنا عرفت إن في ناس من علماء الدين زعلانة من كلمات أغنية الشرع محللي أربعة، فأنا احتراما ليهم ولكل الجمهور فأنا هعدل في كلمات الأغنية».

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قد طالب حمادة هلال بسحب أغنيته والاعتذار عنها لتجنب إتخاذه لأي إجراءات تصعيدية، منها مقاضاته ورفع الشكوي لمشيخة الأزهر الشريف، بدعوى أن المطرب يجب أن يكون حذرا في التعامل مع ثوابت الدين، حيث استجاب حمادة هلال لطلب الجندي وتراجع عن طرح الأغنية.