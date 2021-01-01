وزير الأوقاف: ارتداء الكمامة واجب شرعي في ظل جائحة كورونا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأخذ برأي أهل الطب فى جائحة كورونا واجب شرعي، لأن الجميع مأمورون بالأخذ بالأسباب ووجب شرعيا ووطنيا وإنسانيا الإلتزام بتوجيهاتهم وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الإجتماعي فى المناسبات والصلاة وأماكن التجمعات.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة، اليوم، بمسجد الشاطئ بحي العرب في بورسعيد بعنوان (الصلابة فى مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل) حيث شارك وزير الأوقاف في احتفالات محافظة بورسعيد بالعيد القومي وأدى صلاة الجمعة.

وأكد وزير الأوقاف أهمية الوقت والزمن فإن غابت شمس اليوم لن تدركه إلا يوم القيامة، فالحكماء أكدوا أن من المقت إضاعة الوقت لافتا إلى أن الدنيا إلا كسوق إجتمع وإنفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، موضحا أهمية الوقت فى حياتنا فإن القرأن الكريم سمى فيه أربع سور من سور القرأن وهي الفجر والليل والضحى والعصر ولم يكتف القرأن بتسمية بعض سوره بأسماء الزمان فقط بل تضمن آيات تؤكد أهمية الوقت، ورب العزة أقسم بالوقت لعظمته والفجر وليال عشر والعصر إن الإنسان لفى خسر.

وأكد أن من أضاع الثوانى أضاع الساعات والأيام لم يتعظ من خطف الموت أهله وأقاربه ومعارفه ومن حوله فى ظل جائحة كورونا فلا واعظ له وعلينا أن نتعظ بالأمل والعمل والأخذ بالأسباب بمعنى أن الأمل فى العمل حياة ومخالف لليأس فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون .