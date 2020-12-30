رئيس تحرير «الوطن» يشكر وزير الأوقاف: عمل على استقلال المنابر

وجّه الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، تحية لوزارة الأوقاف والدكتور محمد مختار جمعة، لدوره في استقلالية للمنابر، ونشر خطاب الوسطية والتصدي للفكر المتشدد ومنع انتشاره في المساجد.

وقال مسلم، خلال كلمته في ورشة عمل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بعنوان «دور وسائل الإعلام في التصدي الدعايات التنظيمات الارهابية»، إنّ الإخوان تنظيم قائم على السمع والطاعة، يسعون للوصول للحكم بكل الوسائل والطرق، مضيفا: «بعض النخبة توقعوا حصول الإخوان على نسبة ضئيلة من المقاعد في برلمان 2015، لكني أكدت أنّ هذا لن يحدث، فوسائل الإخوان لتحقيق ذلك انتهت ولم تعد قادرة على استخدامها مرة أخرى، وعلى رأسها (المظلومية)، فحينما وصلوا للسلطة كان لديهم من البجاحة الكثير، ما يثبت أنّهم لم يتعرضوا للمظلومية».

استغلال المنابر

وأضاف أنّ «التنظيم كان يستخدم المساجد لدغدة مشاعر الناس سياسيا، وأتذكر أنّ نائبا في 2012 تمّ القبض عليه في سيارة، والغريب أنّه خرج علي المنبر ودافع عن نفسه واتهم الداخلية».

مرسي لم يبن مسجدا واحدا

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «حينما وصل رئيس الإخوان للسلطة لم يبن مسجدا واحدا، كان لديهم ازدواجية في الخطاب، لذلك خرجت الناس في 30 يونيو ضد مرسي، وكذلك الإخوان بنوا شعبيتهم طوال السنوات الماضية علي حرق العلم الإسرائيلي والأمريكي، ولما وصلوا للحكم أعلنوا الولاء لأمريكا، وأصبح شيمون بيريز صديق مرسي العزيز».

وزاد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أنّ الإخوان استخدموا الجمعيات الأهلية لاستغلال الغلابة واحتياج الناس، وبعد ثورة 30 يونيو تم وقف مثل تلك الأمور وإنشاء جمعيات تساعد الناس دون توجيه سياسي، مضيفا: «عمل الإخوان على استغلال الزكاة التي يتم إخراجها من العامة بالماضي لتوجيه الناخبين، واليوم لا نشهد مثل تلك الأمور».