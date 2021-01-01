وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد يجتمعان بقيادات الدعوة بالمحافظة

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لقاء، اليوم الجمعة، مع عدد من قيادات الدعوة بالمحافظة، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتور عاطف علم الدين وعادل اللمعي اعضاء مجلس الشيوخ والدكتور محمود حسين وحسن عمار اعضاء مجلس النواب

وتطرق اللقاءإلى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد، ودور الأئمة في توعية المواطنين، وما حققته الدولة من إنجازات رغم مواجهتها للتحديات الناجمة عن جائحة كورونا.

كان وزير الأوقاف ألقى خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ في شارع طرح البحر، والتي نقلت على الهواء مباشرة ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وموضوع الخطبة تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه من حسن الطالع أن يوافق بداية العام الميلادى الجديد يوم الجمعة وأن فيه ساعة إجابة ونسأله بحق هذه الساعة واليوم العظيم أن يجعل العام رحمة وشفاء وفرج وأمل وهداية وأمل وأمان على مصر والعالم.