5 موجات إزالة تسترد 2.4 مليون فدان من أراضي الدولة

مع أول يوم في مهلة تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 شهور، أكدت وزارة التنمية المحلية على قيامها ببذل جهد كبير فى الحفاظ على أملاك الدولة والحد من التعديات خلال الفترات السابقة، وتم تشكيل لجان للمرور على المحافظات لمتابعة عملية التقنين والإسراع بالإجراءات وفقا لنموذج تم إعداده بالوزارة ومراجعته مع لجنة استرداد أراضى الدولة، علاوة على حصر الأراضى التى تم استردادها ودراسة مقترحات استغلالها لمنع التعدى عليها مرة أخرى، وتم تحرير 23 ألفا و516 عقدا، وتم الانتهاء من معاينة 104 آلاف و678 طلب تقنين بنسبة 55% وبلغ إجمالى المتحصلات 5.4 مليار جنيه للعقود المحررة، كما تم تنفيذ 5 موجات إزالة للتعديات على أراضى الدولة، وأسفرت عن استرداد 319 الف حالة أراضٍ مستصلحة بإجمالى 2.4 مليون فدان، كما تم استرداد 273 ألف حالة بناء على أراضٍ الدولة بإجمالى مساحة 189.3 مليون متر مربع.

حصيلة التصالح تجاوزت 16 مليار جنيه

وفيما يتعلق بملف التصالح، أوضحت الوزارة أنه في ضوء القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية فى التصالح فى مخالفات البناء وصلت طلبات التصالح لأكثر من 2.6 مليون طلب وتخطت المتحصلات أكثر من 16 مليار جنيه من جدية التصالح، وتم التنسيق مع المحافظات لتحصيل مستحقات الدولة من الراغبين فى التصالح وازالة المخالفات لغير الراغبين فى التقنين.

حل مشكلات 18 مستثمرا

وفيما يتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية، أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع المحافظات لإزالة كل التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية حيث بلغ عدد مخالفات التعدى على الأراضي الزراعية 120911 حالة تعدٍ، وتم التعامل معها، كما بلغت المساحة المتعدى عليها 6570 فدانا، وتم التعامل معها خلال الفترة السابقة.

وفيما يتعلق بمشاكل المستثمرين، أوضحت الوزارة أنه تم عقد 21 اجتماعا خلال الفترة السابقة لاستعراض المشكلات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين، وتم حل مشكلات 18 مستثمرا وجارٍ استكمال الموافقات والمستندات المطلوبة لـ3 مستثمرين.