مع قرب انتهاء مهلة التصالح.. المجتمع المدني يتكفل بمخالفات 8500 أسرة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات تلقت ما يقرب من 2 مليون و600 ألف و700 طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، وذلك مع قرب انتهاء المهلة المحددة للتصالح في مخالفات البناء، حيث لم يتبقى سوى 7 أيام، ولم يتحدد بعد مد فترة تلقي طلبات التصالح من عدمه.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية في تصريحات لـ«الوطن» أن باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، مفتوح حتى نهاية الشهر الجاري، وهو الخميس المقبل، وعلى المواطنين انتهاز الفرصة لتقنين الأوضاع والاستفادة من مزايا التصالح في مخالفات البناء والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.

حصر الأسر الاكثر احتياجا

وأشار قاسم إلى أن المجتمع المدني بالتعاون مع الوحدات المحلية والتضامن الاجتماعي يقومون بحصر الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل لتحمل تكلفة التصالح في مخالفات البناء عنهم ورفع العبء عن كاهلهم، وذلك فى إطار توجيهات الدولة بمد يد العون للأسر البسيطة، لافتا إلى أنه حتى وقت قريب تم حصر نحو 8500 أسرة، وجار استكمال الحصر للأسر الأكثر احتياجا ممن لا عائل ولا دخل لهم أو من كبار فى السن ومنازلهم مساحتها تقل عن 150 مترا أوممن يحصلوا على معاش تكافل وكرامة.

وأوضح خالد قاسم أن الدولة تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطنين وإحداث نقلة عمرانية والقضاء على فوضى البناء ومنع ظهور أي عشوائيات جديدة في الفترة المقبلة، فى ظل خطة الدولة الجاري تنفيذها للقضاء على العشوائيات ونقل السكان إلى مساكن آدمية ولائقة وتوفير حياة كريمة لهم.

تسهيلات في السداد للراغبين في التصالح

ودعا قاسم المواطنين الراغبين في التصالح إلى سرعة تقديم الطلبات قبل غلق الباب نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أنه هناك تيسيرات متعددة قدمتها المحافظات لتشجيع المواطنين على التصالح من خفض قيمة سعر متر التصالح أو السداد على أقساط أو تقديم تخفيض 25% لمن قاموا بالسداد الفوري.