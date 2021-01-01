ترقية 3835 معلما بالمنيا وحساب العلاوات ابتداء من أول يناير
كتب:
اسلام فهمي
06:44 م | الجمعة 01 يناير 2021
محافظ المنيا
أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، القرارين «754» و «755» لسنة 2020، بشأن ترقية وتسكين 3835 معلما، من شاغلي وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم، مع اختلاف درجاتهم المالية، سواء القائمين بالتدريس أو بالتوجيه أو الأخصائيين الاجتماعين، والأخصائيين النفسيين وأخصائيين التكنولوجيا واخصائيين الصحافة والإعلام وأمناء المكاتب، وكل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقة للعمل في الوظائف الإدارية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها، الذين استوفوا باقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى، وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وقال المحافظ، إن قرار ترقية المعلمين وتقنين أوضاعهم، يأتي ضمن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، وفي إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيا واجتماعيا.
وأكد المحافظ، على منح المرقين والمسكنين، المشار إليهم بموجب القرارين، بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من 1/1/2021.
وكان محافظ المنيا، قد أكد خلال لقائه أمس الخميس بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع النواب، يعملون لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.
وأعلن المحافظ أن الدولة أنفقت مايزيد عن 43 مليار جنيه في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية على أرض المحافظة في كافة القطاعات منذ عام 2014 حتى الآن، ووجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم محافظات الصعيد عامة، ومحافظة المنيا على وجه الخصوص، كما قدم الشكر لرئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام ودعم مستمر، ما ساهم في قفزة كبيرة في نسب تنفيذ ومعدلات الإنجاز على مستوى كافة القطاعات.