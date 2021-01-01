ترقية 3835 معلما بالمنيا وحساب العلاوات ابتداء من أول يناير

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، القرارين «754» و «755» لسنة 2020، بشأن ترقية وتسكين 3835 معلما، من شاغلي وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم، مع اختلاف درجاتهم المالية، سواء القائمين بالتدريس أو بالتوجيه أو الأخصائيين الاجتماعين، والأخصائيين النفسيين وأخصائيين التكنولوجيا واخصائيين الصحافة والإعلام وأمناء المكاتب، وكل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقة للعمل في الوظائف الإدارية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها، الذين استوفوا باقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى، وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وقال المحافظ، إن قرار ترقية المعلمين وتقنين أوضاعهم، يأتي ضمن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، وفي إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيا واجتماعيا.

وأكد المحافظ، على منح المرقين والمسكنين، المشار إليهم بموجب القرارين، بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من 1/1/2021.

وكان محافظ المنيا، قد أكد خلال لقائه أمس الخميس بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع النواب، يعملون لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.

وأعلن المحافظ أن الدولة أنفقت مايزيد عن 43 مليار جنيه في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية على أرض المحافظة في كافة القطاعات منذ عام 2014 حتى الآن، ووجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم محافظات الصعيد عامة، ومحافظة المنيا على وجه الخصوص، كما قدم الشكر لرئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام ودعم مستمر، ما ساهم في قفزة كبيرة في نسب تنفيذ ومعدلات الإنجاز على مستوى كافة القطاعات.