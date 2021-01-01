ألعاب نارية وعد تنازلي.. «المتحدة» تضيئ سماء مصر باحتفالية كبرى بـ العام الجديد

نظمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، احتفالية كبرى على كوبري «تحيا مصر»، احتفالا بالسنة الجديدة، تضاهي الحفلات الكبرى التي تتم في دبي، ونيويورك، وسيدني وغيرها من عواصم العالم التي تحتفل برأس السنة الميلادية الجديد 2021.

أكبر عروض نارية

وشهدت الاحتفالية تنظيم أكبر عروض نارية، في منتصف الليل، وأيضا تنظيم عد تنازلي تزامنا مع الثواني الأخيرة للعام المنقضي 2020، انتهت مع أول ثانية في العام الجديد، حيث انطلقت الأنوار لتشق عنان السماء وتنير سماء القاهرة وتبشر بقدوم العام الجديد 2021.

حفل فني لإسعاد المصريين

ونظمت المتحدة للخدمات الإعلامية، حفلا فنيا يحيه كل من تامر حسني، ونانسي عجرم، حيث تنقله قنوات الشركة في بث مشترك لإسعاد الجماهير المصرية في ليلة رأس السنة.

هذا، وقدمت الحفل الإعلامية لما جبريل، التي أكدت أن الشركة حرصت على إسعاد الجماهير المصرية والعربية بهذا الحفل الفني.

رسالة سلام من حفل المتحدة

ووجهت الفنانة نانسي عجرم، رسالة إلى الجماهير، وقالت: «إن شاء الله 2021 تكون سنة جديدة من كل النواحي، وجديدة بنفسيتها وإيجابيتها، وحلوة بإيجابيتها، والأشياء التي سنعيشها فيها، وتكون كلها سلام ومحبة وفرح وإيجابية، وتعود لنا إنسانيتنا، وكورونا تخلص، وأهم شيء أتمنى الصحة لكل الناس لأننا اكتشفنا في 2020 أن الصحة غالية، ومهمة وبكتيريا صغيرة قضت على الكثيرين من الناس، وأتمنى السنة الجديدة تكون سنة سلام وسلام وسلام».