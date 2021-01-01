الجيزة تستقبل العام الجديد بمشروعات رصف وتطوير للمحاور المرورية

تستقبل محافظة الجيزة العام الجديد بعدد من المشروعات الهامة التي تتكامل مع الرؤية العامة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية بما يضمن إحداث سيولة مرورية وتسهيل حركة التنقل للمواطنين.

تنفيذ أعمال رصف وتطوير المحاور المرورية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تخصيص 573 مليون جنية بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 لتنفيذ أعمال رصف وتطوير عددا من المحاور المرورية والطرق بالأحياء والمراكز والمدن بالعام المالي الحالي.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية الطرق والنقل بسرعة تنفيذ خطط الرصف التي تم وضعها والانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد لها خلال العام المالي الحالي لما لتلك المحاور من أهمية مرورية كبيرة.

تنفيذ المخطط الشامل لتطوير طريق سقارة السياحي

شدد محافظ الجيزة على مديرية الطرق ومركز ومدينة البدرشين بسرعة الانتهاء من تنفيذ المخطط الشامل لتطوير طريق سقارة السياحي لما له من أهمية مرورية سياحية لإظهاره بالشكل الحضاري اللائق، لافتا إلى أن هناك عددا من المحاور المرورية الجاري العمل على تنفيذها منها تطوير شوارع النيل والسودان وترعة الزمر ومحاور المنصورية والمريوطية وإنشاء المحور البديل لشارع الأهرام والذي يضم إنشاء كوبري رابط بين محوري ترسا والمنصورية وتوسعة كوبري ترسا بالإضافة إلى استكمال أعمال تطوير الشوارع الرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام والمتفرعات لاستخدامها كمحاور مرورية مساعدة في حال القيام بأعمال الغلق الكلي أو الجزئي لشارع الأهرام لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق.

رصف المحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير

تشمل المشروعات المقرر تنفيذها خلال عام 2021 طرح أعمال تطوير ورصف عدد من المحاور المرورية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير بنطاق مناطق حدائق الأهرام القديمة وهضبة الأهرام ومساكن الشباب ومنطقة التجنيد والرماية.