عودة التيار الكهربائي لوسط العريش.. وانتظامه بشكل تام في الشيخ زويد

عاد التيار الكهربائي لمنطقة وسط العريش بعد انقطاع منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك لإجراء إصلاحات على بعض كوابل المنطقة.

وقال مصدر بشركة الكهرباء، إنه تم إصلاح التيار الكهربائي في بعض المناطق التي شهدت عودة التيار الكهربائي مجددا في شارع القاهرة وأسيوط، وبعض المناطق الأخرى بشارع البحر ووسط المدينة.

فيما تشهد مدينة العريش عملية تغيير كوابل أرضية في مناطق الضاحية، وحي عاطف السادات، وبعض المناطق المجاورة لمنطقة جسر الوادي وطريق مستشفى العريش العام.

الانقطاع بسبب أعمال الصيانة وتغيير الأسلاك

وكانت شركة الكهرباء، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» أن هناك انقطاع للتيار الكهربائي لعدة مناطق بسبب أعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة وعملية تغيير الأسلاك الهوائية إلى كوابل أرضية في الأحياء والطرق الفرعية والرئيسية.

وفي مدينة الشيخ زويد، يشهد التيار الكهربائي انتظاما كاملا بعودة الكهرباء، بعد تغيير الكوابل الهوائية إلى أرضية وتغير «بوكسات» المناطق بأخرى حديثة، وذلك بتكلفة 12 مليون جنيه، بعد تغيير لوحة المفاتيح الرئيسية بمقر الشركة بوسط مدينة الشيخ زويد وطريق الكوثر وقرى أبو طويلة والعكور والمعنية والشهاوين جنوب وسط المدينة.

وقال خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء في الشيخ زويد، إن مدينة الشيخ زويد أصبحت من أولى المدن في المحافظة من حيث تحديث الكوابل والعلب الكهربائية الرئيسية ولوحة المفاتيح الرئيسية، بعد مد المدينة بخط كهربائي جديد بتكلفة 54 مليون جنيه.

وكان اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قد أعلن في وقت سابق أن الشيخ زويد تشهد طفرة عمرانية في مجال المياه والكهرباء، وعملية توصيل التيار الكهربائي للقرى بشكل حديث بعد تغيير الأسلاك المتهالكة القديمة.