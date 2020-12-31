إصابة طبيب بقسم العزل فى مستشفى العريش بفيروس كورونا

أُصيب طبيب بقسم العزل في مستشفى العريش العام باشتباه فيروس كورونا، بعد أن عهدت غليه الإدارة سحب المسحات من المرضى المحتجزين.

وقال الدكتور مسعد زايد، رئيس قسم الباطنة بمستشفى العريش العام ، أن زميله الدكتور عدلى الآهتم، أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم احتجازه بقسم العناية بمستشفى العريش العام.

وأضاف "زايد" أن الدكتور عدلى هو المسؤل عن سحب العينات، وكان يقف أمام المريض وجها لوجه بعد أن ينزع المريض الكمامة ويستخدم أداة سحب عينة المسحة من داخل أنف المريض.

وأوضح أنه داب على ذلك طوال سبعة أشهر ماضية، إلا أنه أصيب مؤخرا وتم احتجازه فى قسم العزل.

بدورها شددت مديرية الصحة بشمال سيناء على ضرورة اتباع التعليمات، وارتداء الكمامة وعدم المصافحة أو الدخول للأماكن المزدحمة وضرورة رش المعقمات والمطهرات والكلور فى جميع الأماكن، مع ضرورة عدم ترك الآطفال يلعبون فى الطرقات، لضمان عدم إصابتهم ونقل العدوى للمنازل.