قبل طرحها بأيام.. كل ما تريد معرفته عن سجائر «التبغ المسخن»

خلال أيام تستعد الأسواق المصرية لاستقبال أول طرح من سجائر «التبغ المسخن» عبر شركة التبغ العالمية «بريتش أمريكان توباكو»، في الوقت الذي تعيد باقي شركات الأجنبية والشركة الشرقية للدخان ترتيب أوراقها من أجل اقتناص حصة من «كعكة» السجائر الجديدة.

وتختلف سجائر «التبغ المسخن» عن السجائر التقليدية في أنها تقوم على عملية تسخين التبغ وليس حرقه، حيث تقول الشركات المنتجة إن تلك النوعية قد تكون أقل ضررا من السجائر التقليدية بنحو 95%.

وقبل أيام انفردت «الوطن» بالنشر حول خطط الشركات الأجنبية لطرح السجائر الجديدة، وهو ما أعقبه إعلان شركة «بريتش أمريكان توباكو» عن طرح منتجها في الربع الأول من العام الجديد تحت اسم «جلو»، فيما قال مصدر مسئول بالشركة لـ«الوطن» إن الطرح سيكون خلال شهر يناير الجاري.

ومن المتوقع أن تحذو باقي الشركات العاملة في سوق السجائر، حذو شركة «بريتش أمريكان»، إذ تنتظر شركة «فيليب موريس»، صاحبة أكبر حصة سوقية للسجائر الأجنبية في مصر، الوقت المناسب لطرح منتجها المعروف باسم «أيكوس».

بات سلعة عالمية

وقبل أيام قال رئيس الشركة الشرقية للدخان هاني أمان، إن الشركة تستعد لبدء إنتاج التبغ المسخن في خطوط إنتاجها العام الجديد 2021، مؤكدا أنه بات سلعة عالمية، لافتا إلى أن الشركة الشرقية للدخان تمتلك من الإمكانات الكبيرة ما يؤهلها للدخول في إنتاج تلك السلع الجديدة، التي تشهد إقبالاً عالميا واسعا، في الوقت الحالي.

معادلا لسعر السجائر الأجنبية الفاخرة

وبحسب ما قالته مصادر لـ«الوطن»، فإن سعر المنتج الجديد سيكون معادلا لسعر السجائر الأجنبية الفاخرة، مثل «ميريت ومارلبورو»، بخلاف جهاز التسخين الإلكتروني الذي يتم شراؤه لمرة واحدة.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية بدأت شركات السجائر العالمية العاملة في مصر تحركاتها من أجل تمهيد السوق لطرح منتجات «التبغ المسخن» كبديل عن السجائر التقليدية، ولم تكن الشركات قادرة على اتخاذ تلك الخطوة قبل تهيئة البنية التشريعية، حيث لم تكن هناك مواصفات خاصة بالمنتج من قبل، لكن تم إقرار مواصفة قياسية في العام 2018.

ويأتي الطرح المرتقب لهذا المنتج في مصر بعد أن حازت الشركات الأجنبية الكبرى، وعلى رأسها «فيليب موريس» موافقة السلطات المعنية في الولايات المتحدة ودولة الإمارات لطرح منتجات «التبغ المسخن».

وتقول التقارير العالمية، إن هناك نموا في مبيعات التبغ المسخن حول العالم على مدار الأعوام الماضية، حيث بلغت قيمة مبيعات السجائر المعتمدة على التسخين نحو 6.3 مليار دولار، بنسبة نمو 529.8%، وفقا لإحصاءات 2018.

وتشير إحصاءات منظمة «عالم بلا تدخين» التي يقع مقرها بنيويورك، إلي أن مبيعات منتجات النيكوتين بشكل عام في 2017 قدرت بحوالي 785 مليار دولارا، منها 89.1% مبيعات سجائر.