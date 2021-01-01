بدء المرحلة الثانية من تطوير مدينة العريش بتكلفة 60 مليون جنيه

أيام قليلة وسوف يتم البدء الفعلي في المرحلة الثانية من عملية تطوير مدينة العريش بشكل حضاري وسياحي، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في أكتوبر الماضي.

وقال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، إنه تم افتتاح المرحلة الأولى والعاجلة من عملية تطوير وتحسين مدينة العريش في أكتوبر الماضي، التي تضمنت تطوير 5 ميادين والمحاور الرابطة بينها، بتكلفة 50 مليون جنيه شاملة: رصف وتركيب الأرصفة والبلدورات والتشجير وإنشاء نافورة وحائط جداري به العديد من اللوحات الفنية التي تدل على تراث سيناء وذكرى النصر العظيم، بالإضافة إلى البنية التحتية بميادين مثل: السادات الرفاعي النصر، الشهداء الساعة ، بنك القاهرة والميناء والشوارع الملاصقة بينهما، مع عملية تطوير كامل للمنطقة المحاذية.

واضاف رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إن العام الجديد 2021 سيشهد استكمال تنفيذ مشروع تطوير مدينة العريش الجديدة بعد دراسته بشكل تام من قبل متخصصين في عمليات التطوير والبناء الحضاري.

وأوضح أبراهيم أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وافتتاحها خلال الاحتفال بانتصارات أكتوبر، أي منذ ما يقرب من 3 شهور، بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية في المحافظة.

وأضاف، أن المشروع بأكمله يتكون من 3 مراحل بتكلفة تقديرية حوالي 150 مليون جنيه، ويهدف إلى إظهار العريش بشكل حضاري وسياحي، وذلك لجذب المستثمرين ورجال الاعمال للمنطقة بهدف الإعمار والتنمية وإقامة المشروعات.

وأكد رئيس المنطقة في بيان له، أن المرحلة الثانية التي سيتم العمل بها أوائل العام المقبل تتكون من تطوير المدخل الغربي للمدينة وشارع الفاتح بتكلفة تقديرية حوالي 60 مليون جنيه، ويشمل التطوير: رفع كفاءة المدخل الغربي للمدينة حتى نادي عثماثون بطول حوالى 10.5 كيلو مترات.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس ومدينة العريشن إن المرحلة الثالثة من عملية الإنشاء التي سوف تُجرى خلال أيام قليلة، تضم تطوير وإنشاء كورنيش العريش بطول 8.5 كيلو مترات من الحديقة الدولية وحتى محطة رافع مياه أبو صقل، ويشمل التطوير: انشاء كورنيش كامل وممشى سياحي، وأعمال انارة كاملة، وأماكن انتظار، وكذلك أماكن الخدمة من كافيتريات وبرجولات وحمامات ليكون متنفسًا طبيعيًا ومزارًا سياحيًا لأهالي سيناء والزائرين، بتكلفة تقديرية ابتدائية 40 مليون جنيه.

بالإضافة إلى عمل كوبري مشاة في منطقة جسر الوادي القريبة من الواحة على ساحل البحر أعلى منطقة الجسر، لربط المنطقة الواصلة بين أبو صقل والواحة من الناحية الشمالية للكورنيش، والعمل على تزيين وتشجير المكان بشكل راقي وحديث.