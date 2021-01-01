وفاة فنية تمريض متأثرة بإصابتها بكورونا في المحلة الكبرى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، عن وفاة إكرام الصاوي، ممرضة بوحدة بلقينا الصحية للإدارة الصحية ثان المحلة، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وجرى تغسيل وتكفين الجثمان، طبقا للإجراءات الاحترازية وتسليمها إلى ذويها لدفنها بمقابر الأسرة.

وكانت فنية التمريض الفقيدة، أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، مما تسبب في ظهور الأعراض عليها، متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة، وضيق في التنفس، وعطس وسعال حاد، وأجرىت لها فحوصات طبية.

كما تأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وجرى عزلها داخل أقسام العزل الصحي وتدهورت حالتها الصحية وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي إلى أن وافتها المنية.

ونعت الدكتورة أمل شمس الدين، مدير الإدارة الصحية ثان المحلة، الفقيدة الراحلة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يتقبلها قبولا حسنًا ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

من جانب آخر، واصل الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ترافقه الدكتورة هيام أبو حمر، مدير الطب العلاجي بالمديرية، جولاته التفقدية المستمره لمتابعة سير العمل بمستشفى الحجر بكفر الزيات لمناقشة البرتوكول الخاص بمرض كورونا.

كما تفقدا أقسام العناية الخاصة بمرضى الكوفيد والأقسام الداخلية الخاصة بـ«الكوفيد» ومناطق الخدمات الخاصة بالعزل، حيث قام بمناقشة البروتوكول الجديد للتعامل مع حالات الكوفيد 19.

وجاء ذلك وفقا للمعايير المحددة من اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

وأثنى بدور الطاقم الطبي والمجهود المبذول لخدمة المرضي المصابين بفيروس كورونا وطالبهم ببذل المزيد من العطاء، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية للتصدي لهذه الجائحة، مضيفا «حفظ الله مصر وشعبها بفضله وأدام عليكم نعمة الصحة أجمعين».

كما رافقه الدكتور عبد العال قوزع، مدير عام المستشفى، رئيس فريق الجودة الدكتور أحمد ضرغام، ووكيل العزل الدكتور عبد الله مرجان، ولفيف من أطباء العزل.