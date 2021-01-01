السوريون يشيعون جثمان المخرج حاتم علي بالتصفيق ونغمات الأغاني (فيديو)

شيع مئات السوريون منذ قليل جثمان المخرج الكبير حاتم علي من سوريا إلى مثواه الأخير في مقبرة باب الصغير، على أنغام أحد الأغاني من التراث العربي والتي تحمل اسم «مع السلامة»، ورافقها صيحات من التصفيق معبرين عن أثره الكبير الذي تركه من خلال أعماله في الدراما السورية والعربية.

وودع نجوم الفن بسوريا «حاتم» بالدموع، حيث شارك عدد كبير من الفنانين السوريين بالجنازة منذ وصول جثمانه إلى مطار دمشق وحتى ذهابه إلى المستشفى لحفظ جثمانه في الثلاجة حتى تشييع الجثمان عصر اليوم.

ومن ضمن الفنانين الذين شاركوا «تيم الحسن، باسم ياخور، سلاف فواخرجي، سلافة معمار، شكران مرتجي، خالد قيش، سيف الدين سبيعي، وائل رمضان، زهير قنوع، والليث حجو».

وكان توفى المخرج حاتم على صباح الثلاثاء الماضي أثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ووجدوه عمال الفندق ملقيا في غرفته، وكشف طبيب الفندق عليه ليجده فارق الحياة، وحضر على الفور بمجرد سماع خبر وفاته أصدقاؤه المقربين من الفنانين منهم أصالة نصري، جمال سليمان، سامر المصري، وغيرهم من المنتجين، ولام الفنان السوري عابد فهد والمتواجد حاليا في دبى من أجل تصوير أحد الأعمال العاملين في الفندق لتقصيرهم في علاج حاتم علي، قائلا بأن «حاتم» تواصل معهم في الإستقبال وإشتكي من بعض الأعراض وطلب طبيب لمراجعة صحته ولكن تم تأخير الطبيب حتى توفى، وقال عابد في تصريحات لقناة "الشرق" أنه لابد من محاسبة المقصرون في حق حاتم.

وكان القنصل السوري طلب تشريح جثمان المخرج حاتم علي لمعرفة سبب الوفاة لأنه يشك في وجود شبهة جنائية، وبالرغم من رفض الأسرة طلب القنصل إلى أن النيابة أمرت بتشريح الجثمان لإستكمال الأوراق المطلوبة وخروج الجثمان وسفره من القاهرة إلى سوريا، وخرج الجثمان صباح أمس الخميس ووصل سوريا صباح اليوم الجمعة بعد إنهاء كافة الإجراءات.