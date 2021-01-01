المئات يشيعون جثمان حاتم علي إلى مثواه الأخير بمقابر سوريا «صور»

شيع المئات من الفنانين السوريين، المخرج السوري الكبير حاتم علي إلى مثواه الأخير، بعد خروجه من مستشفى الشامي بدمشق، وألقى عدد من الفنانين نظرة الوداع عليه، ومنهم سلاف فواخرجي، وسلام معمار.

وحضر الجنازة من الفنانين النجم تيم الحسن، وباسم ياخور، والعالمي غسان مسعود، الذين ودعوه بالدموع، ولم يتماسكوه في أثناء تشييع الجثمان.

ودخل أبناء حاتم علي في موجة من البكاء الشديد، على إثر الصدمة، وطاف الجميع وراء الجثمان في شوارع دمشق، وبالتحديد ساحة الأمويين التي اجتمع الجميع بها.

وشيع جثمان حاتم علي من مسجد الحسن أبو رمانة، إلى مثواه الأخير بمقبرة الصغير.

ومن المقرر أن تأخذ الأسرة العزاء على مدار 3 أيام، بدءا من غد السبت، حتى الاثنين المقبل، في مواعيد مختلفة للنساء، وأخرى للرجال.