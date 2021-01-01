تفويض «التضامن» في تحديد موقف «الحضانات» بعد «الدراسة أون لاين»

فوَّضت الحكومة، وزارة التضامن الاجتماعي في تحديد موقف «الحضانات» بعد قرار الحكومة بتعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أياً كان نوعها.

تواجد الأطفال بالحضانات

ونص قرار للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي حمل رقم 2726 لسنة 2020، والخاص بـ«التعليق وإجازة منتصف العام وموقف الحضانات»، في مادته الثالثة على: «يكون تواجد الأطفال في الحضانات أياً كان نوعها طبقاً لما تحدده السلطة المختصة مع مراعاة جميع التدابير، والإجراءات الاحترازية، والاحتياطات الصحية».

تقدير الموقف

يذكر أن «السلطة المختصة»، في شأن الحضانات هي «وزارة التضامن الاجتماعي».

ويخضع هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف.

الدراسة أون لاين

وأصدر رئيس الوزراء قراره بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما عرضه وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وخصت المادتين الأولى والثانية من القرار آنف الذكر، بشأن «التعليق»، والدراسة أون لاين، وموعد الإجازة.