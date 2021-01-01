سماء الإسكندرية تهنئ المواطنين بالكريسماس بمشهد جمالي وسط طقس مستقر

تشهد مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقسا مستقرا، وذلك مع بداية عام 2021، حيث هدوء الرياح وظهور منظر جمالي في السماء علي عكس ما حدث العام الماضي.

ومن المفترض أن تستقبل مدينة الإسكندرية، غدا السبت نوة رأس السنة، ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن الطقس مستقر ومن المتوقع عدم سقوط الأمطار وعدم حلول النوه مبكرا.

وتشهد المدينة منذ أيام طقسا مستقرا دون تساقط للأمطار، حيث من المتوقع أن تشهد المدينة عدد من النوات مع حلول العام الجديد.

وتأتي نوة رأس السنة عقب «عيد الميلاد» التي تشهد أمطارا لمدة 4 أيام تبدأ في 2 يناير وتصاحبها رياح غربية.

ونوة الفيضة الكبرى، تأتي في 12 يناير من كل عام، وتبدأ بأمطار شديدة ورياح جنوبية غربية وتستمر لمدة 6 أيام كاملة، وتتوقف فيها حركة الصيد والملاحة بمينائي الدخيلة والإسكندرية.

أما نوة الغطاس، فتتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس، وتبدأ في 19 يناير من كل عام وتستمر لمدة 3 أيام، وتصاحبها رياح غربية ممطرة.

ثم تأتي نوة الكرم في 28 يناير من كل عام مصحوبة برياح غربية وأمطار غزيرة، وتستمر لمدة 7 أيام.

ورفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، حالة الاستعداد وذلك لاستقبال نوه رأس السنة خلال شهر يناير وذلك وسط نشر التوقعات.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في الشوارع وذلك لتنظيف الشنانيش والمصبات في جميع شوارع المدينة ومنع أي تراكم في الشوارع أثناء تساقط ونزول المياه في الشوارع .

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إنه سيتم التعامل الفوري فور حدوث أي تساقط للأمطار أو بدء نوه راس السنة، مؤكدا على أن المدينة مستعدة لاستقبال أي نوات والتعامل الفوري معها.