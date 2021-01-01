الرئيس السيسي يتفقد محاور مرورية جديدة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الطريق الدائري الأوسطي، ومحاور محمد العصار، وروض الفرج، والضبعة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قام اليوم الجمعة بجولة تفقدية لقطاعات القوس الغربي للطريق الدائري الأوسطي، وذلك امتداداً لسلسلة جولات سابقة شملت متابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز لجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من عند تقاطع طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقاً، إلى محور الضبعة غرباً بطول 156 كم وعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه، ما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، ويخدم عشرات الآلاف من المركبات يومياً، ويساهم بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري وخفض زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وليحقق سلاسة وسرعة التنقل ويقلل من حوادث السيارات ويوفر تكلفة الوقود، ويتكامل مع متطلبات عملية التنمية الشاملة حيث يتوسط المنطقة الجغرافية الجنوبية الممتدة ما بين الطريق الدائري الإقليمي، والدائري المحيط بالقاهرة الكبري ليكون بمثابة إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة وليحدث نقلة نوعية في الحركة المرورية.

وتضمنت جولة الرئيس عملية التطوير المتكاملة لمنطقة المطرية وكذلك محور محمد العصار الجديد بالمنطقة الذي يعد أحد أهم الشرايين المرورية التي تربط منطقة شرق القاهرة بمحاور شبرا بنها، وروض الفرج - الضبعة والذي يتميز بأنه يختصر كثير من زمن السفر من العاصمة القاهرة في الاتجاه الشمالي الغربي وإلى الضبعة ثم مطروح، ويمتاز بأن به سلسلة من مراكز الخدمات المتكاملة ومحطات الوقود والاستراحات للمسافرين على جانبي الطريق.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة في محيط منطقة الهرم وطرق الفيوم وأسوان والدائري الأوسطي، حيث وجه بتطهير وتبطين كافة الترع والمصارف بالمنطقة ورصف ورفع كفاءة الطرق على جانبيها ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، وذلك تزامناً مع افتتاح الطريق الدائري الأوسطي.

كما اطلع الرئيس على سير الخطوات التنفيذية الراهنة للإنشاءات، مؤكدا المبادئ الثابتة بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية والهندسية العالية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة العاملين.