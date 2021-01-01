خلال الساعات القليلة زادت عمليات البحث عبر محرك العالمي جوجل، عن التردد الجديد لقناة cbc، لمتابعة الجديد من الدراما والأفلام، ومنها مسلسل ضربة معلم الذي يعرض على قناة cbc، والتي تم تغير ترددها مؤخرًا.

وتقدم «الوطن» مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم والتردد الجديد لقناة cbc، في السطور التالية:

التردد الجديد لقناة cbc

ويمكن لمتابعي قنوات سي بي سي، على التردد الجديد بداية من يناير الجاري من خلال:

التردد: 11758

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ:5/6

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم

يعرض مسلسل ضربة معلم، على مجموعة قنوات CBC الفضائية، في المواعيد التالية:

يعرض على قناة سي بي سي الفضائية، 5 أيام في الأسبوع، بداية من السبت وحتى الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

ويعرض المسلسل على قناة cbc دراما، في الساعة 11 مساءً، وتعاد الحلقة مرتين، الأولى في الخامسة صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرًا من اليوم التالي.

مسلسل ضربة معلم

«ضربة معلم»، بطولة محمد رجب ومي سليم ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وأنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.

تدور أحداث المسلسل حول «جابر» الشاب المصري الذي يأتي من الطبقة المتوسطة، ويعمل كـ«عتال» في إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذي يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولي، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه في كثير من الأمور التي تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ في صنع مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.