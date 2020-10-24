تُبث 4 ساعات.. تردد ومواعيد قناة مصر للتعليم الفني بعد إطلاقها

بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، انطلقت، أمس السبت، قناة مصر للتعليم الفني، التابعة لقنوات النيل المتخصصة من أستوديو 13، والمعنية بتسهيل العملية التعليمية على طلاب تلك المرحلة.

وتقدم "الوطن" لقرائها كل ما يتعلق بالقناة بداية من التردد وحتى البرامج التي تقدمها عبر شاشاتها.

قناة مصر للتعليم الفني

هي قناة جديدة تقدم برامجها لطلاب التعليم الفني بأنواعه (صناعي وتجاري وفندقي وزراعي).

تردد قناة مصر للتعليم الفني

تردد القناة هو 12303 H بمعدل ترميز 27500 والقطبية أفقي، ولتصويب الخطأ يتم اختيار القيمة 56.

مواعيد عرض برامج قناة مصر للتعليم الفني

تعرض القناة برامجها لمدة 4 ساعات يوميًَا بداية من اليوم السبت، من الساعة 12 ظهرًا حتى الرابعة مساءً.

وتقدم القناة دروسًا في المعدات والمحاسبة المالية والعجائن والمخبوزات والتكنولوجيا العامة والتخطيط والمحركات وغيرها.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أن محتوى البرامج تم إعداده من قبل القائمين على قطاع التعليم الفني، وبمساعدة الكثيرين من المعلمين، وبجهود قطاع التليفزيون، الذين يبذلون أقصي جهدهم لخدمة الطلاب، والعمل من أجل إعداد الفيديوهات التعليمية والمحتوى الإلكتروني التفاعلي.

وأكدت الوزارة كذلك أنه تم إعداد أكثر من 800 فيديو تعليمي للتعليم الفني بجميع تخصصاته حتى الآن، وأن كل ما يتم إعداده من فيديوهات تعليمية تفاعيلية، سواء عبر المنصات الإلكترونية أو التليفزيون المصري، لا يكلف وزارة التربية والتعليم شيئًا، فالجميع يعمل بجد واجتهاد من أجل التطوير.

ووجّهت الدولة ببث برامج لشرح المناهج الدراسية، للطلاب بمراحلهم كافة، الابتدائية والإعدادية والثانوية بأنواعها العامة والفنية والتعليم عن بُعد عن طريق القنوات التعليمية الرقمية .

وعليه، بدأت بالفعل القنوات التعليمية فى شرح المناهج المقررة وذلك بعد أن اعتمدت الدراسة خلال العام الدراسى الجديد الذي انطلق في 17 أكتوبر الجارى، عليها بسبب خفض أيام الحضور فى المدرسة لمواجهة جائحة كورونا والحد من تزايد حالات الإصابة.