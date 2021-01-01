بعد اختفاءها.. شقيق رولا محمود: شقيقتي بخير وستظهر في الوقت المناسب

أخيرا أسدل الستار حول واقعة إختفاء الفنانة رولا محمود التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، بعد أن فجرت «الوطن» قصة اختفاءها وعزلتها عن الحياة بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الرابع والعشرين من شهر مارس الماضي، والتي زادت إثارتها بعد أن ظهر شقيقها الوحيد طارق من خلال «الوطن» وأكد على أنها في أفضل حال بعد شفائها بالفيروس ولكنها إختفت عن الأنظار وعنهم في بداية شهر ديسمبر الماضي حينما قررت العودة للقاهرة وانقطعت الاتصالات معها.

وفجر طارق محمود شقيق الفنانة رولا لـ«الوطن» مفاجأة جديدة بعد أن تواصلت رولا معه منذ أيام قليلة وأكدت له على انها في أحسن حال.

ورفض «طارق» الإستفاضة في الحديث عن حال شقيقته في الوقت الحاضر، مؤكدا على ان اختفائها عن وسائل الاعلام هو رغبتها الشخصية، وهي التي ستخرج للنور فى الوقت المناسب لها.

مشيرا إلى أن «رولا» هي التي اتصلت به وطمأنته على حالتها الصحية نظرا لاقامته في بريطانيا وكانت قد انقطعت الاتصالات بينهم اثناء رجوعها للقاهرة.

يشار إلى أنّ الجالية المصرية في لندن، حرَّرت محضرين لإختفاء رولا محمود، وتواصلت «الوطن»، مع طارق شقيق رولا، إذ أن القانون البريطاني يُحتم ضرورة وجود شخص من أسرة الشخص المختفي لكي يتابع القضية.

وكانت التدوينة الأخيرة، لـ رولا محمود، في شهر مارس الماضي، حينما أعلنت خلالها الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجدها في بريطانيا، حيث تعيش في إحدى الولايات هناك، وقالت وقتها: "أنا لست بخير على الإطلاق، الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأيام الماضية، تزداد سوءًا في الوقت الحالي.. هل أي شخص يعرف ما المستشفى الذي يجب أن أختبر فيه فيروس كورونا؟".