صديق رولا محمود يكشف سبب هجرتها: «زميلاتها طعنوا في شرفها»

تواصل «الوطن»، رحلة البحث عن الفنانة المصرية رولا محمود التي اختفت منذ شهر مارس الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا في محل إقامتها بمقاطعة أوكسفورد بالعاصمة البريطانية لندن، ومنذ ذلك الوقت لم يعثر أي شخص على مكانها. وأشارت توقعات إلى أنها قد توفيت في الموجة الأولى من وباء كورونا الذي ضرب بريطانيا.

وقال أحمد محمود أحد أصدقاء رولا منذ الطفولة، ويعيش في ألمانيا لـ«الوطن»، إن اتصالاته انقطعت برولا خلال الأشهر الماضية، ولم يعرف أي معلومة عنها منذ شهر مارس.

وفجر «محمود» مفاجأة عن سبب هجرتها لـ بريطانيا وتركها لمصر، قائلا: رولا تعرضت لمشاكل وأزمات عديدة في حياتها بالتحديد من عام 2007، لدرجة أن زميلاتها أنفقوا أموالا للتشهير بها والإساءة لسمعتها ووصل الأمر إلى الطعن في شرفها وهتك عرضها لفظيا والإساءة لها لدى كل العاملين في الوسط الفني.

وأضاف: «رولا شعرت بالظلم في حياتها، ومنذ طفولتها وهي تعاني في المجال الفني على الرغم من كونها تعاونت مع أهم وأكبر المخرجين في الوطن العربي، ولكن مع زيادة الهجوم عليها أصبيت بمرض السرطان وعلى أثره قررت ترك مصر والسفر لبريطانيا لكي تبدأ حياة جديدة هناك».

كان أقدم أعضاء الجالية المصرية في العاصمة البريطانية لندن، ويدعى مصطفى رجب، حرر محضر اختفاء للفنانة المصرية رولا محمود بأحد أقسام الشرطة في لندن، والتي كانت قد اختفت أثناء تواجدها في مقاطعة أوكسفوردشاير منذ شهر مارس الماضي، بعد أن أصيبت بفيروس كورونا المستجد وخرجت أصوات تتوقع وفاتها لانقطاعها عن الرد على المكالمات الهاتفية، مضيفا: لـ«الوطن»، أنه أمد قسم الشرطة بجميع المعلومات التي توصل إليها، مناشدا جميع المصريين المتواجدين في لندن بإبلاغه في حل معرفتهم لأي معلومة لكي يتم إضافتها للمحضر.