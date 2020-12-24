«الفقاعة الطبية» خطة «الرياضة» لحماية المشاركين في مونديال اليد

كشف الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن النظام الطبي المطبق في بطولة العالم لليد المقرر إقامتها في مصر من 13 حتى 31 يناير المقبل.

وقال صبحي، في تصريحات صحفية اليوم، إن النظام يسمى «الفقاعة الطبية» وسيطبق على كل وافد من المنتخبات المشاركة في البطولة، وهو نظام يحمي كل شخص مشارك، حيث يجنبه الاختلاط إلا في المنافسات، وسيتم فحصه طبيا قبل وبعد التدريبات والمباريات، وسيكون النظام شامل الفنادق المقيمين بها، بالعاملين، بحيث لن يدخل أو يخرج أي فرد من الفندق طوال استضافته للفرق الموجودة.

صبحي: مصر بذلت قصارى جهدها لاقامة البطولة في ظل كورونا

وقال صبحي، إن مصر بذلت قصارى جهدها لإقامة البطولة في ظل جائحة كورونا، وتم بحث كل التفاصيل مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس اللجنة العليا للبطولة، بعضوية 18 وزيرا.

وأضاف أن اللجنة العليا حرصت على تلبية كل متطلبات الاتحاد الدولي لكرة اليد من بداية الإجراءات الطبية والعزل، بجانب الإجراءات الأمنية وتسهيل إجراءات الجوازات، بالإضافة إلى توفير أماكن خاصة للإعلامين الوافدين مع فرقهم، بعيدا عن وسائل الإعلام المصرية، بحيث تطبق عليهم أيضا نظام الفقاعة الطبية، من وقت وصولهم حتى مغادرتهم مصر.

وزير الشباب: توافر كل الإجراءات الاحترازية والأمنية

وأشار وزير الشباب، إلى أن الجميع تضافرت مجهوداتهم من أجل إقامة تلك البطولة الكبرى على أرض الكنانة بتوافر كل الإجراءات الاحترازية والأمنية على أعلى مستوى وبشكل يليق باسم الدولة المصرية.

واستعرض الدكتور أحمد الشيخ، المدير التنفيذي للوزارة، رئيس لجنة الاتصال الحكومي، الخطة الطبية الوقائية من فيروس كورونا، والصالات الرئيسية، وكافة الاستعدادات بها، وصالات التدريب، والخطة الترويجية للبطولة، وفنادق الإقامة، التي تم الاستقرار عليها، وحفل الافتتاح والختام.

ولفت المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة، إلى النواحي الإنشائية وما شهدته الصالات المستضيفة للبطولة من تجديد وتطوير وتحديث، وأصبح لدينا بنية تحتية يفخر بها كل مصري.

وحول تجهيزات المنتخب الوطني، قال هشام نصر، «هناك تحديات في الاحتكاك الودي بسبب كورونا وتعليمات الاتحاد الدولي لليد بتقليل الاحتكاك المباشر منعا لانتشار كورونا في المباريات الودية، ولكن هناك منتخب اليابان سيأتي للبطولة مبكرا وسنلعب مباراتين معهما».

وذكر الكابتن حسين لبيب، مدير البطولة، بأن بطولة العالم لليد التي تستضيفها مصر بمثابة بطولة التحدي الأوحد الأول لما بها من تحديات كبيرة، مطالبا كافة الإعلاميين بمزيد من الدفع المعنوي للاعبين، مؤكدا أن البطولة ستبث عن طريق مجموعة قنوات «أون سبورت».

حضر الاجتماع المهندس هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة، والكابتن حسين لبيب، مدير البطولة، والدكتور أحمد الشيخ، المدير التنفيذي للوزارة، ونخبة من كبار الإعلاميين والصحفيين والنقاد.