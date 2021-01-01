خبير: الاقتصاد المصري سيتجه للأفضل في 2021

قال عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن عام 2020 كان صعبا على جميع دول العالم، ولكن الاقتصاد المصري حقق العديد من النتائج الإيجابية، والإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها مصر منذ أعوام كانت هي الأساس في تحقيق معدلات نمو جيد في هذه الأزمة والعمل بكفاءة عالية، وسر النجاح المصري اقتصاديا هو الإصلاح الاقتصادي، ومرونة وتنوع الاقتصاد الذي لا يعتمد على مصدر واحد في الدخل، فمصر ليست دولة سياحية فقط، بل لديها اقتصاد زراعي وصناعي، مشيرا إلى أن السياحة من أكثر القطاعات التي تأثرت في عام 2020 ليس في مصر فقط، ولكن في دول العالم كله، موضحا أن الاقتصاد المصري سيتجه للأفضل في 2021.

نجاحات مصر في 2020

وأضاف «السيد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، الجمعة، أن مصر حققت نمو اقتصادي في عام 2020 بحوالي 3.6%، وتعتبر أفضل دولة على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وضمن أفضل دولة على مستوى العالم، ومصر وصلت إلى مستوى بطالة 8.2% في معدل البطالة، وحافظت على تحقيق فائض أولي في الموازنة بنسبة 2%، وهذا يعني أن الاقتصاد يسير بمؤشرات جيدة، والسياسات المالية لمصر كانت ناجحة ودعمت الاقتصاد المصري.

توقعات الاقتصاد المصري في 2021

وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاقتصاد المصري في 2021 سيتجه نحو الأفضل، رغم أن أزمة فيروس كورونا ستستمر في الربع الأول من العام، ولكن أثرها سوف يتلاشى في باقي العام، وسوف تحافظ على معدلات التضخم، ونحتاج إلى التخطيط الجيد للفرص الاستثمارية خاصة أن معدلات الاستمثمتر العالمية بدأت في التآكل نتيجة فيروس كورونا، ومصر لديها الفرص الاستثمارية غير المستغلة حتى الآنقطاع البترول، والتشييد والبناء، والنقل، والاتصالات، ستكون محركة للاقتصاد المصري في 2020.