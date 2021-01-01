طوارئ بـ«الأوقاف» مع أول جمعة في 2021: أي مخالفة سنغلق المسجد

أعلنت وزارة الأوقاف حالة الطوارئ بداخلها مع انطلاق أول صلاة جمعة خلال عام 2021، مع تصاعد إصابات فيروس كورونا، مع انطلاق الموجة الثانية من الفيروس.

وأطلقت الوزارة، خلال الساعات الماضية، حملة تعقيم وتطهير موسعة على مستوي مساجد الجمهورية، ونفذ القطاع الديني بها حملات تفتيش، للتأكد من النظافة وتعقيم المساجد في جميع المديريات، مشددين على أن عدم الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية ظلم للنفس، وجريمة في حق الإنسانية والوطن

وعقدت غرفة العلميات المركزية بوزارة الأوقاف اجتماعا صباح اليوم، بديوان عام الوزارة، برئاسة الشيخ جابر طايع؛ للتأكيد على تفنيذ تعليمات الوزارة بخصوص الإجراءات الإحترازية، في إطار اهتمامها ببيوت الله، وتنفيذا لتعليمات الوزير الدكتور محمد مختار جمعة؛ إذ تم التأكيد على مواصلة الحملات الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات، استعدادا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدين أن أي مخالفة للقرارات ستؤدي لغلق المساجد المخالفة.

لا تهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية

وشدد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، خلال رئاسته لاجتماع الغرفة، على ضرورة التصدي لأي مخالفات تحدث بشأن الإجراءت الاحترازية، وأنه لا تهاون في تطبيق تلك القرارات، مؤكدا أن عدم الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية ظلم للنفس وجريمة.

وأشاد رئيس القطاع الديني، بجميع العاملين بالوزارة، الذين يؤدون دورهم الدعوي والخدمي، مؤكدا ان الوزارة والعاملنين بها لا يدخرون جهدا في تعقيم المساجد وتطهيرها وخدمة بيوت الله حتى تظهر بالشكل الذي يليق بها.

وطالب «طايع» المصلين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا: «فلنحافظ على أنفسنا جميعا بالتزام الإجراءات والضوابط الوقائية حتى يرفع الله البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء».