«قوائم الانتظار» واحدة من أهم الأزمات التي تواجه الفئات الفقيرة التي تحتاج إلى إجراء جراحات خطيرة مثل لعلاج أمراض القلب والكلي أو الكبد، وغيرها، لذا أعلنت وزارة الصحة المصرية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خطوات التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، طريقة التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، في السطور القليلة الآتية:

خطوات التسجيل في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

يمكن التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ضمن حملة 100 مليون صحة، وتنقسم الخطوات إلى نوعين كالآتي:

مريض ليس له «تأمين صحي»

إذا كان المريض ليس لديه أي تأمين صحي، فيجب أن يتبع الخطوات الآتية:

- يتوجه المريض إلى أقرب مستشفى حكومي

- يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار.

- سيتم بعد ذلك تواصل المستشفى مع المريض، يتم خلالها تحديد ميعاد الفحص، وموعد إجراء الجراحة.

مريض له «تأمين صحي»

إذا كان المريض من الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي، فيجب عليه الآتي:

- يتوجه المريض إلى أقرب لجنة تأمين صحي

- يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار.

- سيتم بعد ذلك تواصل المستشفى مع المريض، يتم خلالها تحديد ميعاد الفحص، وموعد إجراء الجراحة.

خطوات الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة

- يتوجه المريض إلى أحد مستشفيات تقديم الخدمة الحكومية، ويخضع للفحص والكشف الطبي.

- يقوم مكتب العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتحرير استمارة لجنة ثلاثية ويتم اعتمادها وختمها بخاتم المستشفى وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي بالملف، وأي تحاليل وفحوصات تدل على الإصابة بالمرض.

- يجب على المريض أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أن يقدم الأوراق بمقر الإدارة بالحي السادس بمدينة نصر لتوقيع الإقرار واستلام القرار.

- يمكن للمريض التقدم عن طريق مكتب العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى التي تقوم بعمل اللازم عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة دون تكبد المريض معاناة ومشقة السفر.

- إذا قام المريض بالتأكد من تسجيل رقم هاتفه المحمول فسوف يتم إرسال رسالة قصيرة عند إصدار قرار العلاج.

ووفقًا لوزارة الصحة، في حالة حدوث أي مشاكل أو الاستفسار، يمكن أن يتم متابعة الحالة من خلال الخط الساخن للمبادرة على الرقم المختصر 15300، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تحرص وزارة الصحة، على تقديمها للمواطنين عبر صفحتها على «فيس بوك».