نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى أخميم للتأكد من جاهزيته لاستقبال مصابي كورونا

تفقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى أخميم المركزي ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رقم «931» لسنة 2020م، للمرور على المستشفيات والتأكد من توفير الأماكن المجهزة للعزل واستقبال حالات كورونا.

وضمت اللجنة مديري الإدارات الصحية، ومسؤولي التفتيش المالي والإداري بالصحة وديوان عام المحافظة.

وقال «القاضي» إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأدوات الوقاية والحماية وخاصة للأطقم الطبية والمصابين بفيروس كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل ومستوى النظافة بالمستشفيات.

وتفقد نائب المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ وقسم الحضانات ووحدة الغسيل الكلوي، كما تفقد وحدة فحص الفيروسات الـ«PCR» بالمستشفى، لافتا إلى أن مستشفى أخميم المركزي يستقبل جميع المرضى والحالات الطارئة، وحالات الحميات للكشف اللازم عليها، خاصة بعد تخصيص مستشفى حميات سوهاج كمستشفى عزل.

ووجه «القاضي» برفع مستوى النظافة والإضاءة بالمستشفى واستخدام المطهرات، وتوفير المستلزمات الطبية، والاهتمام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم، وتوفير غرف لبس وخلع الوقايات الشخصية بالعناية المركزة، والعمل على تطهير ورش الحوائط وتعقيم الممرات وتوفير أسطوانات الأكسجين اللازمة بالمستشفى، وتوفير عدد كافي من عمال النظافة.

وشدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على المتابعة المستمرة لمستشفيات عزل كورونا في المحافظة، مؤكدا أن صحة المواطن هي الاهتمام الأول للدولة.

كما طالب مديرية الصحة بالمتابعة اليومية للمستشفيات العزل، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصابين بكورونا، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وانتظام العاملين.

يذكر أن مستشفى أخميم هو الوحيدة بالمحافظة المخصص، لإجراء تحليل «كورونا» للمسافرين للخارج.