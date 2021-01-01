قرار رسمي: تحديد موعد الامتحانات مرتبط بـ«مستجدات كورونا»

أصبح تحديد قرار موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة، بتعليق تواجد الطلاب بالمدارس والمعاهد والجامعات بالفصل الدراسي الأول، واستبدال الحضور المباشر بـ«الدراسة أون لاين»، وتأجيل الامتحانات لما بعد «إجازة نص السنة» مرهون رسميا بـ«مستجدات فيروس كورونا».

النظر في الموعد المُناسب

واحتوت المادة الثانية من قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2726 لسنة 2020، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم «53 تابع» الصادر اليوم، على: «يُنظر في تحديد المواعيد المناسبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقاً لمستجدات الأمور»، في إشارة لـ«مستجدات فيروس كورونا».

الحفاظ على «السلامة»

وأرجع مجلس الوزراء، في بيان رسمي صادر عنه أمس عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، سر قرار تعليق حضور الطلاب في المدارس والجامعات، إلى حرص الدولة على سلامة وصحة كافة المنتسبين للعملية التعليمية من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والمعلمين، وفي إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

الدراسة «أون لاين»

وأشار «البيان» إلى أن «الدراسة الأون لاين» ستستوفي المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، مع تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

واشتمل قرار رئيس الوزراء أيضا على أن تكون الأحكام الواردة في هذا القرار خاضعة للمتابعة لتقدير الموقف بصورة مستمرة، وإلغاء كل ما يُخالف أحكام هذا القرار، مع نشره في الجريدة الرسمية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار في رئاسة مجلس الوزراء أمس الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020.

وبموجب القرار ستستكمل الدراسة خلال الفترة من غدا السبت حتى الخميس الموافق 14 يناير «عن بُعد».