أحمد فايق: وصول أول شحنة من لقاح سينوفارم يعبر عن قوة وعظمة مصر

قال الإعلامي أحمد فايق، إن مشهد تسلم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لأولى شحنات لقاح سينوفارم الصيني لمكافحة فيروس كورونا، جميل، ويعبر عن قوة وعظمة الدولة المصرية.

وأضاف خلال تقديم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "وطبقا لما أعلنته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فإن أطباء مستشفيات العزل، سيكونوا أولى الفئات حصولا على اللقاح، ثم يأتي الدور على المستشفيات خارج نطاق العزل".

وتابع: "كل دولة تحاول الحصول على اللقاح المناسب، وهذا الأمر يخضع إلى تحليل علمي وسياسي واقتصادي، حيث يجب التأكد من أمان اللقاح، وهو عنصر متوفر في معظم اللقاحات التي جرى الإعلان عنها، كما يجري دراسة ورصد ظروف نقل اللقاح، فمثلًا نقل لقاح فايزر، يحتاج إلى درجة حرارة تتراوح ما بين 2 درجة إلى 8 درجات تحت الصفر، ويحتاج إلى ثلاجات تكلفة الواحدة منها 15 ألفا، وفق ما نشرت بعض الصحف الأوروبية، وهو ما يعطيه ميزة نسبية واضحة".

وأردف: "هناك أيضًا طريقة التصنيع وتعتبر من أهم عوامل اختيار اللقاحات، فبعض الطرق تكون قائمة على وضع الشيفرة الجينية للفيروس في جسم الإنسان، وتحفز مناعته لكي يفرز أجساما مضادة وتحتاج إلى تقنيات لا توجد إلا في الهند وبعض دول العالم المتقدم".

ولفت إلى أن طريقة عمل اللقاح الصيني تقليدية، إذ يجرى حقن الإنسان بفيروسات ضعيفة أو ميتة، ما يؤدي إلى تحفيز الجسم لإنتاج الأجسام المضادة، ومن ثم فإن الجهاز المناعي يستطيع التصدي للفيروس إذا ما هاجم الجسم: "هذه التكنولوجيا يصلح تصنيعها في معظم بلدان العالم التي لديها أساسيات صناعات الدواء".

وأكد أن لقاح "سينوفارم" يمنع الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100% على مستوى الحالات المتوسطة والخطيرة.