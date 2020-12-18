أحمد فايق: فصيلة جديدة من كورونا سر الإغلاق الصارم في إنجلترا

قال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك جدل كبير في أوروبا بسبب ما نُشر في الصحافة البريطانية عن ظهور فصيلة جديدة بجنوبي وشرقي إنجلترا، إذ نشرت وكالة أنباء رويترز تساؤلات حول ما إذا كان لقاحات كورونا ستكون ناجعة مع هذه الفصيلة أم لا، وأجمع العلماء على أن الفصيلة الجديدة تجعل الفيروس ذا قدرة أكبر على الانتشار وهو ما يفسر زيادة أعداد الإصابات مؤخرًا، لكن صحيفة «ذا جارديان» أكدت أنه لا يوجد دليل علمي على أنها أكثر شراسة، لكنها اعترفت بوجود فصيلة جديدة من كورونا.

اللقاحات ممكن متجبش نتيجة مع فصيلة كورونا الجديدة

وأضاف فايق، خلال تقديم برنامج «مصر تستطيع» عبر شاشة «dmc»: «ربما اللقاحات مش هتجيب نتيجة مع فصيلة كورونا الجديدة وده احتمال ضئيل مش كبير، والمتفائلون يقولون إن تحورات فيروس كورونا إلى الآن ليس بقوة تحورات الإنفلونزا بالعكس هو أبطأ كثيرًا، وهو ما يجعل مستقبل فيروس كورونا مع ظهور اللقاحات مطمئن».

وتابع أن هذه الفصيلة أدت إلى إغلاق صارم في إنجلترا، إذ أنها أصبحت تحت تصنيف عالية التأهب من المستوى الثاني، ونُقلت إلى المستوى الثالث المرتفع للغاية أول أمس الأربعاء الماضي، موضحًا أنه بالرغم من التزام الشعب الكوري الجنوبي، فإن الحكومة هناك بدأت تطلق تحذيرات بشأن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الذي سينتج عنه الغلق.

وأردف: «أعتذر لكم عن هذا الحديث، لكن دوري هو نقل الصورة، ونحن لا نملك شيئًا إلا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأنا حريص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولا أخلع الكمامة إلا عند التمشية، كما أن الكحول أصبح صديقًا لي».