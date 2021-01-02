تفاصيل خطة محافظة أسيوط للعمل في المصالح الحكومية بالتناوب

أصدر أمس، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرارًا رقم 1794 لسنة 2020، بشأن تخفيض عدد العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وخلال السطور التالية توضح «الوطن»، آلية تنفيذ القرار فى نقاط.

1- يتم تخفيض عدد العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة بالتناوب فيما بينهم، بما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

2- يتم ذلك وفقًا لرؤية المدير المحلي أو الرئيس المباشر لكل جهة وطبيعة العمل وبصفة خاصة مديريات الخدمات وبما لا يخل أو يؤثر على تقديم الخدمات للجهة، وبصفة خاصة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا.

3- لا يسري هذا القرار على شاغلي وظيفة مدير عام أو مدير إدارة بالجهات المشار إليها.

4- منح العاملين المصابين بأمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل والمرأة الحامل والموظف المصاب بفيروس كورونا، إجازة مرضية استثنائية بموجب تقرير طبي معتمد، وفقًا للإجراءات والقواعد الواردة في الكتاب الدوري الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 8 لسنة 2020.

5- منح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ العودة.

6- التزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على المنشآت الحكومية وغير الحكومية أثناء تواجدهم لقضاء مصالحهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفي مقدمتها الحرص على التباعد الاجتماعي وتجنب التزاحم، فضلا عن الالتزام التام بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق القرارات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بصورة حاسمة.

ومن جانبه أوضح محافظ أسيوط أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن تداعيات فيروس كورونا، والكتاب الدوري رقم 351 لسنة 2020 والصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقرار المحافظة رقم 394 لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل وتخفيض العمالة والتناوب فيما بينهم وذلك لصالح العمل.