عميد كلية «السياسة»: مصر استكملت البرنامج الاقتصادي رغم كورونا

قال الدكتور علي عطية مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إنه وخلال جائحة فيروس كورونا الأخيرة، عملت القيادة السياسية على استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية بدون توقف، رغم بدء أزمة كورونا مع بدء الإصلاح الهيكلي في مصر.

القيادة الساسية اتخذت مجموعة إجراءات لدعم الثقة بالاقتصاد المصري

وأضاف «مسعود»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الآن»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية عملت أيضا على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتدعيم الثقة في الاقتصاد المصري، حتى يكون من أعلى معدلات النمو لعام 2020، ليصبح الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح أن الحكومة، نجحت في استكمال المشروعات القومية، والإصرار على دعم الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الطلب الكلي وخلق فرص عمل ووظائف، كما وفرت المشروعات القومية 2.5 مليون فرصة عمل، وهي التي لم تتوقف للحظة خلال أزمة كورونا، كما كان للدولة المصرية سياسة واضحة في دعم الفئات الأقل دخلا والأكثر احتياجا، خلال الأزمة مثل العمالة غير المنتظمة، وتوفير زيادة لأصحاب المعاشات.

وأكد أنه وفي أثناء أزمة فيروس كورونا، عملت مصر أيضا على تنمية الصعيد وسيناء وافتتاح المجمعات الصناعية التي أنشأتها القوات المسلحة، بخلاف وجود رؤية كاملة لتطوير قطاع الصناعة والتحويل الرقمي، ما ترتب عليه استكمال للمشروعات القومية ولبرنامج الإصلاح الاقتبصادي، كما تم منح دعم نقدي للفئات المحتاجة وتوفير وحدات لسكان العشوائيات والمناطق الخطرة.

وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب والوطنين كانوا على معرفة، وثقة كبرى في إدارة الملف الاقتصادي خلال جائحة كورونا، ما عزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما كان لتحرير سعر الصرف في عام 2016 الأثر الكبير في استكمال برنامج الاصلاح واستيراد السلع الاستراتيجية ودعم الصناعات بما تحتاجه من موارد، ولولا تحرير سعر الصرف لكانت مصر اجبرت على تحرير سعر الصرف في أزمة كورونا، الأمر الذي كان سيمثل آثارا كارثية على الاقتصاد المصري.