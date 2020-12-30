خبير استراتيجي: الاقتصاد المصري قوي ولم يتأثر بجائحة فيروس كورونا

قال صبحي عسيلة الخبير الاستراتيجي، إن الانطلاقة الحقيقية في النمو الاقتصادي في مصر بدأت عام 2014، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث حدث تطور واضح في النمو الاقتصادي على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية والقرارات الاقتصادية الجريئة التي جرى تنفيذها في ذلك التوقيت مثل تعويم الجنيه، وأضاف «عسيلة»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي محمد شردي، أن عام جائحة فيروس كورونا الذي ضرب اقتصاديات العالم والذي كان فيه الاقتصاد بـ«السالب» في كثير من دول العالم، نجحت مصر في تحقيق نمو اقتصادي أفضل مما قدمته خلال 2012 في فترة حكم الإخوان، وهو ما يدل على نجاح الاقتصاد المصري وأنه يسير على الاتجاه الصحيح.

مصر بين دول قليلة حققت نموا اقتصاديا خلال عام 2020

وتابع بأن مصر من الدول القليلة التي حققت نموا اقتصاديا في عام 2020، وتخطت دولا عظيمة، لافتًا إلى أن مصر حققت معدل نمو أكبر من 3%، وحوالي 4 أو 5 دول فقط نجحت في تخطي هذه النسبة من النمو الاقتصادي، وهو ما يؤكد أيضا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

مصر كانت مستعدة بقوة لأزمة فيروس كورونا

وأشار إلى أن مصر كانت مستعدة بشكل قوي لأزمة فيروس كورونا، وكان لديها اقتصاد قوي قادر على مواجهة الجائحة، ونجحت في تخصيص 100 مليار جنيه في مواجهة الأزمة، وكانت هناك استراتيجية واضحة للتعامل بها بصرف النظر عن وجود وباء عالمي، فمصر كانت تسير على خطى ثابتة وتلك الخطى ساعدت مصر في عبور الأزمة في موجتها الأولى والاستمرار بتحقيق نمو اقتصادي قوي.