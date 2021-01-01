«مستقبل وطن» يواجه فيروس كورونا بحملات تطهير وتعقيم بالمحافظات

ساهم حزب مستقبل وطن، في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إحداث تصاعد مستمر على مستوى الإصابات والوفيات، من خلال تنفيذ حملات تطهير وتعقيم لعدد من المؤسسات والمساجد والزوايا في المناطق والميادين بالمحافظات.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، رئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام، النائب الأول لرئيس الحزب.

وتفذت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة، تحت إشراف النائب عادل ناصر، الأمين العام، حملة موسعة لتعقيم المساجد في بعض المناطق بالمحافظة؛ إذ عقمت مساجد الزاوية وحمادة وصابر أبو شنب، بمركز أبو النمرس.

وعقم الحزب وطهر عددا من المساجد، قبل انطلاق صلاة الجمعة، حرصا على صحة وسلامة المصلين، مع التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.

وفي الإطار ذاته، عقم شباب حزب مستقبل وطن، مجلس المدينة والسجل المدني والشهر العقاري والبنك الزراعي والإدارة التعليمية والوحدة الصحية وأعطال الكهرباء، وكذلك المنشآت الحكومية والمدارس في منطقة كرداسة.

واستكملت أمانة قسم الهرم بالجيزة، حملات التعقيم ضد الفيروس اللعين؛ إذ عقمت الوحدة الصحية بعدد من المناطق منها نزلة السمان، مشددين على ضرورة رفع درجة الوعي لدى المواطنين، حرصا منها على صحة أهالي الهرم.

وأطلق الحزب، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، سلسلة من حملات التطهير والتعقيم منذ الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا، مطلع العام الماضي.

وعقم الحزب وطهر المنشآت والوحدات الصحية والشوارع بالمحافظات، ضمن الإجراءات الإحترازية الذي تتبع لمواجهة الفيروس اللعين «كوفيد - 19»، الذي تسبب في وفاة أكثر من 7 آلاف مواطن مصري، بينما اُصيب ما يقرب من 140 ألف مواطن بكورونا، وأثر على اقتصاديات العالم، والمجالات كافة بالسلب، بسبب إجراءات مواجهته، للحد من انتشاره السريع.