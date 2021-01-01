الدولية للطاقة الذرية: إيران تنوي رفع تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20%

قالت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، اليوم، إن إيران تنوي رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20%، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ووقعت السلطات الإيرانية، الاتفاق النووي في 2015 مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، فيما انسحبت واشنطن من الاتفاق من جانب واحد في 2018.

وأعلن الرئيس الامريكي الحالي، دونالد ترامب، في وقت سابق، فرض عقوبات بحق طهران بحجة عدم التزامها بكامل بنوده، وشمل الاتفاق النووي الإيراني، تقليص النشاطات النووية لطهران مقابل رفع العقوبات الاقتصادية بشكل تدريجي، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت المانيا «دويتشه فيله».

إحياء الاتفاق النووي الإيراني في عهد بايدن

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أعلن في وقت سابق، نيته إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني، في حال عودة طهران إلى تطبيق كامل مسؤولياتها بموجب الصفقة النووية، حيث أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 17 ديسمبر الماضي، إحياء الاتفاق النووي الإيراني، في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيحتاج إلى إبرام اتفاق جديد.

ومن جانبه، قال المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي في ذلك الوقت، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، إن مخالفات إيران لبنود «الاتفاق النووي 2015 » بينها ومجموعة 5+1 أكثر مما يمكن التراجع عنه بسرعة.

وفي 1 ديسمبر من العام الماضي، صادق «البرلمان» الإيراني، نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك، إذ يلزم القانون الإيراني منظمة «الطاقة الذرية» الإيرانية بتخصيب اليورانيو بكمية 120 كيلوجراما سنويا، في «محطة فوردو» النووية.

تركيب 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم

كما ألزم القانون الإيراني، حكومة لارئيس حسن روحاني، بتركيب 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، في «منشاة نطنز» النووية تحت الأرض.

وكانت الحكومة الإيرانية، أعلنت معارضتها لقرار برلمان بلادها، مؤكدة أن قرار رفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% سيجر بالمزيد من العقوبات على إيران.