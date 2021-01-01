مكتبة الإسكندرية تصدر «طبعة شعبية» من كتاب «المقر البابوي عبر التاريخ»

بعد أشهر قليلة من صدور «نسخة فاخرة» من كتاب «المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر التاريخ»، من قِبل مكتبة الإسكندرية، عادت المكتبة الأعرق في مصر لتقوم بطباعة نسخة خاصة من الكتاب نفسه، بسعر بسيط ليكون في متناول يد القارئ العادي، وذلك دعما للمصريين بتعريفهم بتاريخهم والمؤسسات الوطنية.

وقال الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن صدور هذه الطبعة يأتِ في إطار حرص المكتبة على إتاحة الكتاب للمصريين جميعًا، مسلمين ومسيحيين، للاطلاع على جزء أصيل من التاريخ المصري.

وأضاف الفقي، في بيان نقله عنه المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بأهمية تعريف المصريين بتاريخهم ومؤسساتهم الوطنية، وترسيخ قيم المواطنة والتعددية والتسامح، وهو ما تحرص عليه مكتبة الإسكندرية في إصداراتها وأنشطتها.

وأوضح أن الكتاب يضم العديد من الأبحاث وعشرات الصور الملونة والخرائط والوثائق والرسوم التخطيطية، وشارك في إعداده ثمانية باحثين تناولت أبحاثهم العديد من الجوانب المهمة تاريخيًا، ولغويًا، فنيًا ومعماريًا، وحضاريًا حول المقر البطريركي وتنقلاته، والأب البطريرك وتكريسه وألقابه وكرسيه، وتصويره في الفن، وعمارة المقر البطريركي.

وقام بتحرير الكتاب الدكتور لؤي سعيد. وأهدت إدارة المكتبة عددًا من نسخ الطبعة الجديدة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، الذي كان وقد سبق وراجعه قبل صدوره وكتب مقدمة له، الأمر الذي يعكس مدى العلاقة الوطيدة بين مكتبة الإسكندرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية متمثلة في البابا تواضروس الثاني الذي حرص أكثر من مرة على حضور لقاءات داخل مكتبة الإسكندرية بل وفي فروعها في القاهرة، لعل أبرز تلك اللقاءات حين استضافت المكتبة «احتفال 100 عام على مدارس الأحد» بين رحابها، في حدث كان الأبرز للكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ عامين.