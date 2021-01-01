إخلاء سوق الجمعة والحمام في الإسكندرية بسبب كورونا

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس حي غرب بالتنبيه على جميع البائعين بكل من سوق الجمعة، وسوق الحمام بنطاق الحي، بإخلائه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لحين وضع ضوابط وإجراءات احترازية محددة حفاظا على سلامة المواطنين.

وكلف المحافظ بالاستمرار في أعمال تطهير الأسواق والشوارع والميادين عقب إغلاقها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأخلى حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم، سوق الجمعة، وحذر القائمين عن تلك الأسواق بالالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية الصادرة والتي من شأنها الحد من التجمعات، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وأهابت محافظة الإسكندرية بمواطنيها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وإرشادات الوقاية وعدم التزاحم في أماكن المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الاتصالات، وجميع الأماكن التي يتواجد بها أي تجمعات.