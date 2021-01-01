تزامنا مع 2021.. إصابات كورونا حول العالم مسلسل مستمر

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بالصين في أواخر عام 2019، وصل إجمالي إصاباته حول العالم إلى 84.144.970، بينما بلغت وفياته 1.831.512، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 59.540.892.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيلها لـ22211 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات بكورونا المستجد 2129000 حالة.

وأشارت الوزارة الإيطالية، إلى تسجيل 462 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 74621 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وفي بريطانيا، أعلنت السلطات الصحية البريطانية، تسجيلها 53285 إصابة بالفيروس، فيما سجلت 613 وفاة بالفيروس.

سلالة جديدة من كورونا

وكانت حالة من الهلع سادت في عدد من الدول، على خلفية إعلان بريطانيا، الشهر الماضي، الكشف عن سلالة جديدة من كورونا.

وكانت عدد من الدول ومن بينها النرويج فرضت حظرًا على الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، فيما قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن النرويج سترفع الحظر عن الرحلات الجوية والتي فرضته السلطات النرويجية في 21 ديسمبر الماضي، مع بريطانيا اعتبارًا من غدا السبت.

وفي فرنسا، أعلنت السلطات اعتزامها تقديم موعد حظر التجوال الليلي من أجل مكافحة كورونا المستجد ليكون من الساعة السادسة مساء بدلا من الساعة الثامنة مساءً اعتبارا من غد السبت في 15 منطقة متضررة.

من جانبه، أعرب رئيس النمسا الكسندر فان دير بيلين، عن أمله فى أن يتمكن العالم من هزيمة كورونا خلال 2021 وأن يتم التخلص من عبء الوباء الذي أرهق كل دول العالم على مدى العام الماضي، متوقعا فى خطاب، بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، أن تتيح فترة الاغلاق العام فى البلاد، والممتدة حتى 17 يناير الجاري، الفرصة من اجل السيطرة على الإصابات الجديدة وتخفيف العبء على المستشفيات.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، تسجيل أكثر من 227 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى 19.9 مليون إصابة، وأكثر من 345 ألف حالة وفاة.

وفي روسيا، أعلنت السلطات الروسية فرض قيود جديدة على المدخنين والأماكن المخصصة للتدخين، شملت المؤسسات التعليمية والمستشفيات والعيادات بكافة أنواعها، وجملة من المواقع العامة، اعتبارًا من اليوم.

وفي كندا، اضطر وزير الاقتصاد في مقاطعة «أونتاريو» رود فيليبس، إلى تقديم استقالته تحت ضغط شعبي، بعد قراره بقضاء إجازة في «الكاريبي»، وسط إغلاقات عامة في كندا لمحاربة كورونا.

وفي سياق متصل، قال أوجور شاهين وزوجته أوزليم توراجي، مؤسسا شركة «بيونتيك» الالمانية المطورة للقاح كورونا بالتعاون مع شركة «فايزر» الأمريكية، إن الشركة تعمل بأقصى طاقة لزيادة إنتاج اللقاح، وحذر المؤسسان، من أنه ستكون هناك فجوات في الإمداد لحين طرح لقاحات أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إصابات كورونا بالبلدان العربية

عربيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، تسجيل 2385 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 183888 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتصل حصيبة الوفيات في لبنان، إلى 1466 حالة.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 17 وفاة ليرتفع إجمالي وفيات كورونا في البلاد إلى 3851، فيما أشارت إلى تسجيل 1271 إصابة، لتصل حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 295765، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وفي الجزائر، قال المتحدث باسم لجنة متابعة كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم، إنه تم تسجيل 287 حالة إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى99897 إصابة، مضيفا في مؤتمر صحفي يومي، تسجيل 5 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل حصيلة وفيات كورونا إلى 2762 حالة وفاة.

وفي السودان، غيب الموت الممثل والمخرج السوداني الفنان عبدالحكيم الطاهر، متأثرا باصابته بكورونا، ويعد «الطاهر» رائد فكرة مسرح الصم في السودان، وواحدا من رواد المسرح والدراما التلفزيونية في بلاده.