في زمن كورونا.. تفاصيل 12 وظيفة تمنح تأمينات صحية واجتماعية

الذهاب للمعامل والمستشفيات بات أمر لا مفر منه بسبب جائحة كورونا التي فُرضت على الجميع، ما جعل البعض يبحث عن وظائف تمنح تأمينات صحية تيسر على المواطن تكاليف العلاج بكل أنواعه، وليس كورونا وحدها، وهو ما وفره موقع «فرصنا»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال فرص عمل متاحة اليوم في مصر.

الوظائف المتاحة اليوم:

وظيفة أخصائي مبيعات حلول مالية

اسم الشركة: مصر لتامينات الحياة.

مقر العمل: السنبلاوين - المنصورة - بلقاس - دكرنس - الدقهلية.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 2000 جنيه.

الحوافز الإضافية: 4000 - 6000 جنيه.

مميزات الوظيفة: تأمينات صحية واجتماعية.

وظيفة مدير مالي:

اسم الشركة: يونايتد برازرز للصناعات الهندسية.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مميزات الوظيفة: توفير سكن تابع للشركة، وتأمينات صحية واجتماعية.

وظيفة مسؤول مبيعات خارجية

اسم الشركة: تليمصر للأجهزة الكهربائية والمنزلية.

مقر العمل: مدينة الإسماعلية - الإسماعيلية.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 26 - 32 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الحوافز الإضافية: 2500 - 3000 جنيه.

مميزات الوظيفة: توفير مواصلات وتأمينات صحية واجتماعية.

وظيفة مدير مبيعات

اسم الشركة: هاي سينس للأنظمة الأمنية وكاميرات المراقبة.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 5 - ‎10 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 35 - 55 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس

الراتب الأساسي: 5000 - 10000 جنيه.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي، وتوفير مواصلات وتأمينات صحية واجتماعية.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: ممكن لخدمات الدفع الإلكتروني.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

سنين الخبرة: 5 - ‎10 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 26 - 39 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مميزات الوظيفة: تأمينات صحية واجتماعية.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: المستثمرون المتحدون للاستيراد والتصدير.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي، وتأمينات صحية واجتماعية.

وظيفة أخصائي موارد بشرية

اسم الشركة: زاكس لإدارة المشروعات.

مقر العمل: الدقي - الجيزة.

سنين الخبرة: سنة -‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 24 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي بالاضافة لتأمينات صحية واجتماعية.

وظيفة مساعد حلواني غربي

اسم الشركة: كيك لاند.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه.

الحوافز الإضافية: 200 - 500 جنيه.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي وتأمينات صحية.

وظيفة مدير فرع

اسم الشركة: جمعية المرأة للتنمية الإنسانية.

مقر العمل: شبرا الخيمة - القليوبية.

مستوى الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 3 - ‎5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 4000 - 8000 جنيه.

مميزات الوظيفة: تأمينات صحية واجتماعية.

وظيفة سائق

اسم الشركة: أوببو.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة - ‎4 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة أولى.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

مميزات الوظيفة: بدل تغذية مادي وتأمينات صحية.

وظيفة فرد أمن وحراسة

اسم الشركة: روتس للاستثمار.

مقر العمل: العاصمة الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مميزات الوظيفة: توفير سكن تابع للشركة، وتوفير مواصلات على نفقة الشركة، وتأمينات صحية.

وظيفة عامل نظافة

اسم الشركة: ويلت.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه.

مميزات الوظيفة: تأمينات صحية واجتماعية.