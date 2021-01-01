الصحة: ارتفاع معدل الشفاء من كورونا لـ81.1%.. وروشتة علاج رمزية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا المستجد بنسبة 81.1%، وفقا لتقارير رسمية، جاء ذلك بعد تسجيل وزارة الصحة والسكان أمس 1418 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة بحسب تعليملت منظمة الصحة العالمية.

الصحة تقدم روشتة علاجية لتقوية المناعة بثمن بسيط

ويشهد المنحني الوبائي لفيروس كورونا المستجد ارتفاع في أعداد مصابي الفيروس، وتحرص وزارة الصحة والسكان علي تقديم روشتة علاجية للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة وتقوية المناعة باعتبارها من أساليب الوقاية من الفيروس

وقالت «الوزارة» في منشور توعوي لها الخضروات الطازجة مصدر غني بالفيتامينات ومقوية للمناعة، مشيرة إلى أن الخضروات الحمراء كالطماطم والفلفل الأحمر مهمين جدا في تقوية المناعة، لإحتوائهم علي فيتامين «سي» و «د».

وفي سياق متصل حددت وزارة الصحة والسكان خطوات استقبال الضيوف في المنزل خاصة مع انتشار الفيروس والعمل علي الحد من انتشاره، مؤكدة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسيل اليدين، وعدم المصافحة باليدين والتقبيل والأحضان.

وقامت وزارة الصحة والسكان بعقد مذكرة تفاهم مع لجنة الصحة الوطنية بالصين، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقّع مذكرة التفاهم الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والسفير الصيني لدى مصر «لياو لي تشانغ»، بديوان عام الوزارة، بحضور كل من الدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة، و«شياو جونجانغ» الوزير المفوض للسفارة الصينية لدى مصر.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.