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بريد الوطن.. وجِّهي بقبول طلب إحالتي للمعاش المبكر يا وزيرة الصحة

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بريد الوطن
07:59 م | الجمعة 01 يناير 2021
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان

أعمل طبيباً بشرياً فى الإدارة الصحية بقليوب بمحافظة القليوبية، وفى نفس الوقت أعانى من مرض وسواس قهرى مزمن، مصاحب بأعراض توترية واكتئاب نفسى مزمن متكرر، ولدىَّ تقارير طبية صادرة من هيئات حكومية معتمدة تثبت حالتى الصحية، وبالرغم من ذلك ترفض الإدارة الصحية بقليوب الاعتراف بتلك التقارير، كما ترفض قبول طلبى بإحالتى إلى المعاش المبكر، مع العلم أن عمرى تجاوز السادسة والخمسين، أى أنه يتبقى لى 4 سنوات للخروج على المعاش، لكنى حالتى الصحية لا تسمح لى بالعمل، أناشد السيدة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حل مشكلتى مع إدارة قليوب، والموافقة على طلبى بالإحالة للمعاش المبكر.

                                                                        حسن حسنى مصطفى

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