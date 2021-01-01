إقبال كثيف من المواطنين على معرض «مستقبل وطن» بالغردقة (صور)

شهد معرض «مستقبل وطن» الشامل لمحاربة الغلاء بمدينة الغردقة، إقبالا كبيرا من المواطنين بمدن المحافظة، حيث ضم جميع المنتجات بأسعار مخفضة، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر.

وأشار أحمد الدقاق، أمين تنظيم مستقبل وطن بالمحافظة، إلى أن المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا وتخفيف الضغط علي كاهل الأسرة، لافتا إلى أن المعرض يأتِ لمكافحة الغلاء وتلبية احتياجات المواطن المصري من كافة السلع، مضيفا أن هناك المزيد من المعارض سيتم افتتاحها في كل مكان بالمحافظة في إطار دور الحزب المجتمعي.

ومن جانبه، قال محفوظ الهواري، الأمين العام المساعد لقسم ثان الغردقة، إن المعرض يحتوى على تخفيضات كبيرة، موضحًا أن المواطنين يشعرون بنسبة كبيرة من الرضا عن المعرض، خصوصا أنه يضم جميع احتياجات الأسرة المصرية من لحوم وخضروات وسلع تموينية وغذائية وملابس ومنظفات، مشيرا إلى أن المعرض سيستمر لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه يضم أنواعا مختلفة من المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفاكهة والملابس واللحوم مضيفا أن جميع العارضين ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لانتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، أبدى المواطنين رضاهم عن المعرض والأسعار وجودة السلعة، إضافة إلى وجود عدد كبير من العروض الجيدة التي تخفف عن كاهلهم المعاناة من غلاء الأسعار وجشع التجار.

وأعرب عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، عن سعادته بالتواجد المستمر لأمانات الحزب بمختلف اقسام المحافظة والوصول إلى جميع أطياف المجتمع، مؤكدا اننا جمعيا نعمل تحت شعار الحزب، «كلنا نعمل من أجل مصر» مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف عبد الرازق حسن، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بالمحافظة، أن المبادرة جاءت في إطار المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الأهالي أشادوا بجودة المنتجات المعروضة وأسعارها البسيطة، مطالبين باستمرارية المعارض على مدار العام لضبط الأسعار وتوفير المنتجات والسلع الغذائية.