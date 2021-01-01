«الدولى لنقابات العمال العرب» يتقدم بالتهنئة بمناسبة العام الجديد

هنأ الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، برئاسة غسان غصن، جموع العمال حول العالم بصفة عامة، والعمال العرب بصفة خاصة بمناسبة أعياد رأس السنة وحلول عام ميلادي جديد، متمنيا أن يكون العام الجديد 2021 حاملاً معه بشائر الخير والأمن والأمان على البشرية جمعاء.

وأضاف في بيان له، «مر عام 2020 بصعوبة على الطبقة العاملة على مستوى العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، حيث تسبب الفيروس اللعين في تراجع ساعات العمل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب».

من جانبه قال غسان غصن، الأمين العام، إن جائحة كورونا كشفت هشاشة النظام الاستشفائي في العديد من دول العالم، مضيفًا أن النظم الصحية محدودة القدرة في مواجهة هذا الوباء الخطير، الأشبه بالكابوس، مثمنا التضحيات الجمة الذي يقدمها الذين يقفون على خط الموجهة لهذا الوباء القاتل من أطباء وممرضين وممرضات.

وتابع «غصن»، أن الفيروس اللعين زاد معاناة الطبقة العاملة، خاصة أن الحماية الاجتماعية الملائمة لا تغطي سوى 27% من سكان العالم، فضلاً عن الأعباء الثقيلة المتمثلة في الأمراض المهنية، مشيرًا إلى تقرير منظمة العمل الدولية الذي كشف عن تداعيات جائحة كورونا على العمال، وحالة الانخفاض في الدخل من العمل بنحو 10.7 % على مستوى العالم، وهو ما يساوي 3.5 ترليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2020، أما الربع الثاني من هذا العام ذاته فقدت 495 مليون وظيفة بدوام كامل. بسبب الإغلاق الجبري لأماكن العمل بسبب تفشي الوباء.

وشدد رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، على أهمية الوحدة والتضامن في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة المدمرة، مطالبًا الحكومات والمنظمات العمالية وأصحاب العمل، تأمين أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، وتأمين فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية، تحقيقا للعدالة الاجتماعية وضمانا للاستقرار الوظيفي.