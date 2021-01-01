والدة أصغر مصاب بكورونا: مش هسيبه ولو هموت.. والفيروس ملوش دعوة بسن

قالت أمل ضوي، والدة الطفل الرضيع محمد أحمد جمال، الذي نال فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من جسده، إن ابنها يتحسن ويستجيب للعلاج، واليوم أضحى أفضل من الأيام الماضية حيث دخل العناية المركزة بمستشفى عزل العديسات بمحافظة الأقصر، منذ 6 أيام، حينما كانت حالته خطرة جدا.

وأضافت ضوي، لـ«الوطن»، أنها لم تكن تتخيل أن طفلها صاحب العام ونصف، سيصاب بالوباء اللعين، لافتة إلى أنها كانت تعتقد أنه طفل وغير ناضج ولن يقترب منه الفيروس، ما كان يسمح لها بعدم ارتداء الكمامات أو التعقيم المستمر له.

والدة الطفل: نصيحتي للأمهات يعتنوا بولادهم.. ونفسي ابني يرجع زي ما كان

وأشارت والدة أصغر طفل مصاب بكورونا، إلى أن القصة بدأت حينما شعرت بسخونة الطفل وكانت حرارة جسده عالية مع القيء الشديد، فذهبت به للمستشفى التي شخصت حالته في البداية على أنها التهاب رئوي، وظلت مع طفلها 7 أيام في المستشفى العام قبل أن يشتبه فيه بأنه مصاب بكورونا.

كما أوضحت أن إصابته بكورونا تأكدت بعد ظهور إيحالبية عينة المسحة، «أنصح الأمهات أن يأخذوا احتياطاتهم على قد ما يقدروا، ويعتنوا بأبنائهم، لأن الفيروس مبيفرقش بين كبير وصغير، ابني محطوط على جهاز تنفس صناعي وده أكبر دليل إن كورونا أخطر ما الناس متخيلة».

وأردفت: «لو هموت وهاخد الفيروس من ابني مش هسيبه، أنا محيلتيش غيره وهو نور عيني، حاسه إني مقصرة في حقه، وقاعدة تحت رجله خدامه لأجل بس إنه يخف ويرجع زي الأول أنا مبطلبش من ربنا أكتر من كدة».

وتابعت: «أرجو من الناس تدعي لمحمد عشان يشفيه ربنا من المرض، ويرجع زي ما كان قبل كورونا، لعل دعوة من حد صالح هي اللي تكون سبب في شفائه، يا حبيبي بدل ما يرضع بقى محطوط في بقه أجهزة وخراطيم».