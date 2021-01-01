حجازي متقال: «أول فرح غنيت فيه كان بظهري»

قال الفنان حجازي متقال، إنه يأمل بأن تكون العام الجديد 2021 هو عام الخير والسعادة على مصر والأمة الأسلامية، كما أن عام 2020 كانت سنة صعبة عليه وعلى فرقته بسبب فيروس كورونا وعدم ارتباطاته بعقود عمل، وأول فرح غني فيه ظهر خلاله بـ«ظهره»: «كنت مركز فاديت للجمهور ظهري».

متقال عن أغنيته «يا بنت الناس»: نوع من «جس النبض»

وأضاف «متقال»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن أغنيته الجديدة «يا بنت الناس» تم إنتاجها بشكل «التكنو» وهو أحد الأنواع الموسيقية الغريبة على لونه الفلكلوري الصعيدي، وجاء كنوع من «جس النبض» كونه تميز في الفلكلور الصعيدي ولم يجرب من قبل الغناء لمثل تلك الألوان الموسيقية.

متقال: لم أجازف في الغناء بأغاني المهرجانات

موضحا أن أغاني المهرجانات وما يشببهها قد عرض عليه من قبل تقديمها، ولكنه لم يجازف في الغناء لمثل تلك الألوان الغريبة عليه، كما قام بغناء مهرجان «مع السلامة للي عايز يمشي»، باللهجة الصعيدية، كما قام بغناء أغنية «أنساك» لكوكب الشرق أم كلثوم.

متقال: أعشق أغنية منذ سن السادس الابتدائي.. ومازالت في ذهني

وأكد أن أغنية «بتناديني تاني ليه» كانت تابعة لفرقة الريس متقال، وتم غنائها منذ سنوات عدة، كما أنه يعشق أغنية «وفر دواك أحسن يا طبيب» والتي استمع إليها غندما كان في سن السادس الإبتدائي، ومازالت عالقه في ذهنه حتى الآن.

مشيرا إلى أن ظهوره كضيف شرف في مسلسل «لهفة» كانت هي الأولي من نوعها في مجال التمثيل، ولكن يري بأن تلك التجربه كانت تجربة «غريبة»: «حسيت الموضوع صعب، التمثيل مش سهل ومحتاج تفرغ، وكان لازم يا أختار الغناء يا التمثيل، والموضوع كبير وصعب».