عمرو أديب يقرأ رسالة من الإبراشي: الآن بدأت حالتي تتحسن.. دعواتكم

وجه الإعلامي وائل الإبراشي رسالة للإعلامي عمرو أديب، وذلك خلال حلقة الجمعة من برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» وذلك بعدما اعتذر الإبراشي عن الدخول في مداخلة هاتفية للكشف عن تطورات حالته الصحية لنصيحة الأطباء له بعدم التحدث في الهاتف المحمول بسبب حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله للمستشفى في حالة حرجة، وقال «الإبراشي» في رسالته التي قرأها «أديب» على الهواء: «تحياتي لأخي وصديقي عمرو أديب، ويمكنه قراءة رسالتي التالية».

وقال الإبراشي في رسالته «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي ظهر أمس وأنا في حالة حرجة حيث تمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس، والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، ولكني أحتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى»، مختتمًا رسالته بـ«دعواتكم».

ونفت مصادر من داخل التليفزيون المصري، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «التاسعة» على القناة الأولى بالتلفزيون المصري متأثرًا بفيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن وائل الإبراشي ما زال يخضع للعلاج داخل مستشفى العزل في مدينة السادس من أكتوبر، ويخضع لجلسات تنفس على مدار اليوم، بسبب نقص في الأكسجين.