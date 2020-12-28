«تجارة دمنهور» تفصل طالبا لمدة عام بعد مداخلة مع الإبراشي

قرر مجلس تأديب كلية التجارة بجامعة دمنهور، أمس الأحد، فصل الطالب مصطفى شعلان، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة، من الكلية لمدة عام دراسي، وذلك بعد الحصول على أغلبية أصوات أعضاء مجلس التأديب، وصدر القرار رسميا من إدارة الكلية بدون توضيح سبب الفصل، في الوقت الذي أكد فيه الطالب أن التحقيق جرى معه بخصوص مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، متحدثا عن الزحام داخل قاعات الكلية، بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

«لم أرتكب أي مخالفة بالكلية تستدعي التحقيق معي، وقضيت طوال عام ونصف مثال للطالب الملتزم دراسيا، وكل ذنبي أنني قمت بمداخلة هاتفية ببرنامج تليفزيوني أشتكي حال الكلية»، بهذه الكلمات بدأ مصطفى محمد مصطفى شعلان، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التجارة، كلامه مع «الوطن»، متابعا: «أشتكي أنا وزملائي من حالة التكدس الموجودة داخل القاعات، بعد إغلاق المدرجات أمام الطلاب، وجرى ذلك بدون اتخاذ أي إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقبل 4 أسابيع من الآن تواصلت مع برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وفي مداخلة مع البرنامج وضحت ما نتعرض له من إهمال، ولم أزيد على شكوى جميع الزملاء».

وأضاف «شعلان»: «أثناء تواجدي بمبنى الكلية، أخبرني أحد الإداريين أنني مطلوب لمجلس التأديب، ولم يوضح السبب أو إظهار أي مستند رسمي يفيد بالتحقيق، وفي مكالمة هاتفية مع المسؤولين بالكلية، أقنعوني أن أسئلة بسيطة سيطرحونها علي وينتهي الأمر، وهو ما جعلني أصعد لمكتب التحقيق».

وتابع: «وجهوا لي 3 أسئلة فقط، وهي: هل أنت الشخص الذي قمت بمداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي؟، وكانت إجابتي (نعم)، وهل ذكرت أن هناك حالات كورونا بكلية الزراعة؟، وأجبت بنعم وأوضحت أن هذا الكلام من صفحة أستاذ جامعي بذات الكلية، وطبعت لهم نسخة من منشوره لتأكيد كلامي، وأخيرا سألوني من الذي أوصلني بالبرنامج، وأخبرتهم أن جار لي عرف بمعاناتنا في الكلية وأوصلني بالبرنامج».