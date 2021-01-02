من «البيض» لـ «قلل رأس السنة».. أغرب لقطات إبراهيم عيسى على الشاشة

في لقطة غير معتادة، ظهر الإعلامي إبراهيم عيسى، والإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، وبصحبتهم الفنانة إلهام شاهين، وهم يودعون عام 2020، بطريقة مختلفة وهم «يكسرون القلل».

هذا المشهد ليس المشهد غير المعتاد الوحيد في مسيرة إبراهيم عيسى المهنية، حيث سبق وضرب الكاميرا بـ«البيض»، من أجل توصيل فكرته إلى المتابعين.

تكسير البيض

وعندما كانت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في حكم مصر، ورفعت شعار «نحمل الخير لمصر»، وأن لديهم مشروعا اسمه مشروع النهضة، ظهر الإعلامي إبراهيم عيسى، ومعه طبق من البيض، وكسره على الكاميرات، وسخر منهم قائلا: «ده بيض طائر النهضة.. نحمل البيض لمصر».

طلب غريب.. ولافتة صمت

وبعد عودة «عيسى» إلى شاشة القاهرة والناس، خلال الأسابيع الماضية، طلب من مشاهديه أن يصمتوا لمدة دقيقة، وبعدها يقررون هل سيكملون مشاهدته أم لا، مشددا في الوقت نفسه على أنه قد يقول أشياء لا تعجبهم، وبالفعل وضع لافتة على الشاشة تقول: «خاصية الصوت في جهازك ليست معطلة، فأنا إبراهيم عيسى اللي ساكت».

تكسير «القلل»

واستضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في برنامجه «حديث القاهرة» المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، الفنانة إلهام شاهين، في سهرة ليلة رأس السنة، ووداع عام 2020 الذي كان قاسيا على جميع الدول، وشهد العديد من الأزمات الصعبة وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا التي تسببت في قتل ما يقرب من مليون و800 ألف شخص، وإصابة أكثر من 83 مليونا، كما شهدت أيضا صراعات كبيرة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وشرق المتوسط، فتارة كانت ستندلع حربا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر كانت ستتدخل عسكريا في ليبيا، وكانت ستندلع حربا بين تركيا واليونان.

وتعبيرا عن الخلاص من هذه السنة الصعبة، كسر «عيسى»، وخيري رمضان وكريمة عوض، «القلل»، وعلقت الفنانة إلهام شاهين على ذلك وقالت: «السنة غارت».