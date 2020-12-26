بعد إعلان إبراهيم عيسى تعافيه من كورونا.. كتاب أصيبوا بالفيروس

تتزايد في الآونة الجارية حالات الإصابة بفيروس كورونا، بمختلف دول العالم، كما لحقت الإصابة بعدد من المشاهير في مختلف المجالات، من بينهم عدد من الكتاب المصريين، إذ أعلن أمس الكاتب إبراهيم عيسى، مروره مرضه بالفيروس التاجي منذ 3 أشهر، مؤكدا تعافيه من كورونا.

ودوّن إبراهيم عيسى، عبر تويتر اليوم: من ثلاثة شهور كنت قد أصبت بفيروس كورونا وتجاوزت المرض الحمدلله من قبل ومن بعد، كانت تجربة صعبة لكنها لم تكن قاسية ففي البلاء نعمة، أدعو الجميع للحذر والاحتراز وأدعو للجميع بالصحة والشفاء.

وأعلن الكاتب وائل لطفي، إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: فقدت القهوة مذاقها وأصبح طعمها هي والينسون سواء، لله الأمر من قبل ومن بعد، خلوا بالكم من نفسكم ولا تخرجوا سوى للضرورة.

وأضاف لطفي لـ «الوطن»: الفحوصات الطبية أكدت إصابتي بكورونا وأعاني من فقدان حاسة التذوق ومتاعب بالجسم، وأنا ملتزم بالبرتوكول العلاجي، وبإجراءات العزل المنزلي لحين زوال الأزمة، والحمد لله.

وأعلنت الكاتبة رشا عبدالمنعم، في نوفمبر الماضي تعافيها من كورونا، موضحة أنها خلال الإصابة: شعرت بتعب وألم في الصدر، مع ارتفاع بدرجة الحرارة، وطلب مني الطبيب عمل أشعة مقطعية على الصدر، وخلال فحصها تأكدت من إصابتي بالفيروس، لافتة إلى أنها التزمت بالبرتوكول العلاجي لكورونا، بالعزل المنزلي خلال الأزمة.

وأودت الإصابة بكورونا إلى وفاة عدد من المشاهير بينهم كاتبان، وخيمت حالة من الصدمة والحزن على الوسط الثقافي، بعد خبر الرحيل المفاجئ للكاتب الدكتور بهاء عبدالمجيد أستاذ الأدب الإنجليزي، والذي رحل في 13 ديسمبر الجاري، إثر إصابته بفيروس كورونا، خاصة بعد استغاثة أطلقها على صفحته بفيس بوك يطالب الجهات المعنية بالتدخل لحالته الصحية المتفاقمة بسبب الفيروس المستجد.

توفيت أمس الكاتبة الصحفية سوسن الدويك، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وترأست مجلس سوسن الدويك إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون لعدة سنوات ولها العديد من المقالات بعدد من الصحف.